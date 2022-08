കാലനായി റോഡിലെ കുഴി; മരിച്ചവരുടെ ആശ്രതരെ വാക്കുനൽകി പറ്റിച്ച് സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങളും മരണവും തുടർ സംഭവങ്ങളാകുമ്പോൾ, അപകടമരണത്തിലെ ആശ്രിതർക്കായി സർക്കാർ നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നു പരാതി. കൂനമ്മാവ് സ്വദേശി യദുലാൽ പാലാരിവട്ടത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ കുഴിയിൽ വീഴുകയും ലോറി കയറി മരിക്കുകയും സംഭവത്തിലാണു വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്തത്. മരിച്ചയാളുടെ സഹോദരനു ജോലിയും ആശ്രിതർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും നൽകുമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ സംവിധായകൻ പോളി വടക്കൻ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പ്.

കോടതിക്കു നൽകിയ ഉറപ്പു പോലും പാലിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറായില്ലെന്ന് യദുവിന്റെ പിതൃസഹോദരൻ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. 2019 ഡിസംബർ 12ന് രാവിലെ എട്ടിനായിരുന്നു പാലാരിവട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപം അപകടത്തിൽ യദുലാൽ മരിച്ചത്. കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയുണ്ടായ കുഴിയുടെ സമീപത്ത് അശാസ്ത്രീയമായി വച്ചിരുന്ന ബോർഡിൽ തട്ടി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യദു റോഡിലേയ്ക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന ടാങ്കർ ലോറി ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ കലക്ടർ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ രോഷം ഉയർന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടികളുമുണ്ടായി. എന്നാൽ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽനിന്നു സർക്കാർ പിന്നാക്കം പോയി. റോഡപകടങ്ങൾക്കും അശാസ്ത്രീയ നിർമാണത്തിനുമെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഈ സമയത്താണ് യദുവിന്റെ കുടുംബത്തിനു 10 ലക്ഷം നൽകുമെന്നും സഹോദരനു ജോലിയും സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. സീനിയർ പ്ലീഡർ കെ.വി.മനോജ് കുമാറായിരുന്നു കോടതിയിൽ സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

മന്ത്രിസഭാ യോഗം കുടുംബത്തിനു 4 ലക്ഷം മാത്രം നൽകി കയ്യൊഴിഞ്ഞെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്ന യദുവിന്റെ അമ്മയും പിന്നാലെ മരിച്ചു. മാനസികമായി തകർന്ന പിതാവ് ലാലനും ജോലി ചെയ്യാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലായി. കുടംബാംഗത്തിനു ജോലി നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം മന്ത്രിസഭാ യോഗം തള്ളിയെന്നാണ് മന്ത്രി പി.രാജീവിൽനിന്ന് അറിയാനായതെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ഇതേ ആവശ്യവുമായി മന്ത്രിയുടെ അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. വാഹനത്തിന്റെ പിൻചക്രമാണ് കയറിയത് എന്നതിനാൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതുവരെ ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല– കുടുംബം പറഞ്ഞു.

English Summary: Relatives of Kochi road accident victim alleges Kerala Government not helped the family