തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ അധ്യാപക നിയമനം പിഎസ്‌സിക്ക് വിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. അരിയെത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പയറഞ്ഞാഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിയ വിഷയങ്ങള്‍ക്കൊന്നും മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ നിയമനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമപ്രകാരമാണ് എല്ലാ നിയമനങ്ങളും നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിന്റെ മറുപടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ നിയമനം വിവാദമായിരുന്നു. പ്രിയ വർഗീസിന് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചതു വിവാദമായതോടെ ഗവർണർ ഇടപെട്ട് നിയമനനടപടി മരവിപ്പിച്ചു.

