തെലങ്കാന കെമിക്കല്‍ പ്ലാന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 7 പേർക്ക് പരുക്ക്; ഒരാളുടെനില അതീവഗുരുതരം

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിലെ നല്ലകൊണ്ട ചിത്യാലയില്‍ കെമിക്കല്‍ പ്ലാന്റിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ എഴുപേർക്കു ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അപകടം. പരുക്കേറ്റവരെ നാർക്കെട്ട്പല്ലിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപടത്തിനു കാരണം ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്ന് നല്ലകൊണ്ട എസ്പി രമ രാജേശ്വരി ദേശീയമാധ്യമങ്ങളോടു അറിയിച്ചു. ചിത്യാൽ മണ്ഡലിലെ വെള്ളിമിനേട് ഗ്രാമത്തിലെ മരുന്നു നിർമാണ കമ്പനിയായ ഹിൻഡിസ് ലാബിലാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്.

English Summary: Telangana: One died in a fire mishap at pharma factory in Nalgonda