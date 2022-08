എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് അയൽവാസിയെ വെടിവച്ചു; ചങ്ങനാശേരിയിൽ 2 പേർ പിടിയിൽ

കോട്ടയം ∙ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് അയൽവാസിയെ വെടിവച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി ജോഷിക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശികളായ വിശാൽ ബാബു, വിഷ്ണു സുരേഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വിശാലും അയൽവാസിയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ജോഷി.

തുടർന്ന് വിശാലും സുഹൃത്തായ വിഷ്ണുവും എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ജോഷിയെ വെടിവച്ചു. വെടിയേറ്റ ജോഷിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെടിവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എയർ ഗൺ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. പിടിയിലായ വിശാൽ ബാബുവിനെതിരെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കഞ്ചാവ്, അടിപിടി കേസുകളുമുണ്ട്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

