തീരത്തുനിന്ന് 14.5 കി.മീ അകലെ കടലിൽ അതിവേഗം മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന് ആഢംബര കപ്പൽ – വിഡിയോ

റോം∙ 130 അടി നീളമുള്ള ആഡംബരക്കപ്പൽ മെഡിറ്റേറിയൻ കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. കപ്പലിൽ നാലു യാത്രക്കാരും അഞ്ചു ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതു പേർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. ഇവരെ എല്ലാവരെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ബിബിസി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

ഗല്ലിപോളിയിൽനിന്നു മിലാസോയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണു കപ്പൽ മുങ്ങിയതെന്നാണു വിവരം. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഇറ്റാലിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥയും കടലിലെ സാഹചര്യവും പ്രതികൂലമായതാണ് അപകടത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്. കപ്പൽ അതിവേഗം മുങ്ങിയെന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനായില്ലെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.

2007ൽ മോണാകോയിൽ നിർമിച്ച ‘സാഗ’ എന്ന ആഡംബര കപ്പലാണു മുങ്ങിയതെന്നാണു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത്. തീരത്തുനിന്ന് 14.5 കിലോമീറ്റർ അകലെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവമെന്നാണ് വിവരം.

