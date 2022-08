ബെംഗളൂരു ∙ കര്‍ണാടകയിലെ തുമരുകു ജില്ലയില്‍ സിറയ്ക്ക് സമീപം ജീപ്പില്‍ ട്രക്കിടിച്ച് 9 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതില്‍ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്. പരുക്കേറ്റ 11 പേരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയ തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരില്‍ ഏറെയുമെന്ന് എസ്പി രാഹുൽ കുമാർ ഷാപുർവാദ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരുക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 9 Including 3 Children killed, 11 Injured In Jeep-Truck Collision On National Highway Near Sira