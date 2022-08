പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്രസിങ് ചൗധരി യുപി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്രസിങ് ചൗധരിയെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ നിയമിച്ചു. ജാട്ട് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവും യുപി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗവുമാണ് ഭൂപേന്ദ്രസിങ്. തെക്കൻ യുപിയിൽ നിന്നുള്ള ഒബിസി നേതാവായ സ്വതന്ത്ര ദേവ് സിങ്ങിന് പകരമാണ് ഭൂപേന്ദ്രസിങ് ചൗധരിയെ നിയമിച്ചത്.

ത്രിപുര ബിജെപി അധ്യക്ഷനായി രാജീവ് ഭട്ടാചാര്യയെയും നിയമിച്ചു. ബിജെപി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൗദാൻ സിങ്ങിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല നൽകി.



English Summary: BJP Picks UP Minister And Jat Leader Bhupendra Singh As State Chief