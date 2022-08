കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം ഓഗസ്റ്റ് 28ന്

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിയേക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് വെർച്വലായി ചേരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം (സിഡബ്ല്യുസി) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും. സിഡബ്ല്യുസി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.



കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 21ന് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത സോണിയ ഗാന്ധി, 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചെങ്കിലും സിഡബ്ല്യുസി നേതാക്കൾ തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Congress chief election likely to be delayed, final decision on August 28