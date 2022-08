‘സർക്കാർ ശമ്പളം തന്റെ ലഹരിക്കും സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയാണോ ഇവിടെ വേണ്ടത്’?

ഡോ. പ്രിയാ വർഗീസിനെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കാനുള്ള കണ്ണൂർ സർവകലാശാല തീരുമാനം തടഞ്ഞ നിർണായക നീക്കത്തിലൂടെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവെറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ കൂടിയായ പ്രിയയുടെ നിയമനം റദ്ദായതോടെയാണു ഗവർണറുടെ ‘ചിറകരിയാനുള്ള’ പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാരും വേഗം കൂട്ടിയത്. നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് ഇരുപക്ഷവും പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന പോരിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭിവിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്നു കേരള സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. റിസർച്ച് സ്കോർ 651 ഉണ്ടായിട്ടും, അഭിമുഖത്തിനു ശേഷം, 156 റിസർച്ച് സ്കോർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയയ്ക്കു പിന്നിൽ നിയമന പട്ടികയിലെ 2–ാം സ്ഥാനക്കാരനായ ഡോ. ജോസഫ് സ്കറിയ. ഇതേ തോന്നലിലാണ് പ്രിയയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ ഗവർണർക്കു പരാതി നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു. അഭിമുഖത്തിൽ പ്രിയയ്ക്കു 32 മാർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ. ഡോ. ജോസഫിന് ലഭിച്ചത് 30 മാർക്കാണ്. ‘അക്കാദമിക് സ്കോർ’ കണക്കിലെ കളി 'മാത്രമാണെന്ന ഡോ. പ്രിയയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിലെ വിചിത്ര വാദത്തെക്കുറിച്ച്, താൻ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ ‘നെറ്റ്’ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഗവർണർക്കു പരാതി നൽകാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയത്തോടു ഡോ. ജോസഫ് സ്കറിയ മനസ്സു തുറക്കുന്നു.

∙ കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി ചങ്ങനാശേരി എസ്‌ബി കോളജിൽ മലയാളം അധ്യാപകനാണല്ലോ താങ്കൾ. കോളജിനെക്കുറിച്ചും മലയാളം വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും?

എസ്ബി കോളജ് നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. കോളജ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളാണ് എസ്ബിയെ കേരളത്തിലെ മറ്റു കോളജുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരാണുള്ളത്. നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ അധ്യാപകനും ഉത്സാഹത്തോടും ആത്മാർഥതയോടും കൂടിയാണ് ക്ലാസ് മുറികളിലും ക്യാംപസിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നത്. ക്യാംപസ് എപ്പോഴും സജീവമാണ്. വിദ്യാർഥികൾ അധ്യാപകരുമായി ഹൃദ്യമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നു. പോസിറ്റിവ് എനർജിയാണു കാമ്പസിലെ ജീവിതം തരുന്നത്. എസ്ബിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. എയ്ഡഡ് കോളജുകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യസമേതം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എസ്ബിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പഠനവും അധ്യാപനവും ഒക്കെയാണ്. ഒരു ആദർശ കലാലയമാണ് എസ്ബി.

മലയാള വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ബിഎ, എംഎ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉലഹന്നാൻ മാപ്പിള, രാമചന്ദ്ര പൈ, ഐ ഇസ്താക്ക്, സ്കറിയ സക്കറിയ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാധനന്മാർ ഇവിടെ അധ്യാപകരായിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ പിൻഗാമി ആകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം, മതം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് തീവ്രമായ നിലപാടുകളും ആശയപരമായ കാർക്കശ്യവും ഇല്ല. അരാജകചിന്തകളും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി പഠനം നടത്താൻ കഴിയുന്നു.

∙ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽക്കൂടി ജോലിക്കായി മറ്റൊരിടത്തേക്കു പോകേണ്ടിവന്നാൽ എസ്‌ബി കോളജ് മിസ് ചെയ്യില്ലേ?

ഒരർഥത്തിൽ, തീർച്ചയായും. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതു പോലെയാണ് എസ്ബി ക്യാംപസിലേക്ക് കയറുന്നത്. ക്യാംപസിന്റെ ഏത് ഭാഗവും എന്റേതാണ്. ഏത് സമയവും എനിക്കുവേണ്ടി കോളജിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കും എന്ന വികാരമാണ്. എന്നെ മാത്രമല്ല, എസ് ബി കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ കാമ്പസ് വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന തോന്നൽ സ്വഭാവികമായും വിഷമമുണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ എവിടേക്ക് പോയാലും എസ്.ബി യുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന ചിന്ത മറുപുറത്തുണ്ട്. ആ വാതിലുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അകന്നുപോകുകയല്ലല്ലോ. എവിടെപ്പോയാലും ഒരു നൂൽ ബന്ധം എസ്ബിയോട് ഉണ്ടായിരിക്കും. നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോളജിന്റെ നയം. ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം , സന്തോഷകരമായ അനുഭവം മറ്റെവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിച്ചതത്രയും എസ്ബിയാണ്.

∙ കോളജ് അധ്യാപന ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു രംഗം ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാകും?

ക്ലാസ് മുറികളിലും ഐക്യുഎസി, റിസർച്ച് സെൽ, സ്റ്റുഡന്റ് മാഗസിൻ, നാഷനൽ സർവീസ് സ്കീം, എക്സ്റ്റൻഷൻ സെൽ, ഈക്വൽ ഓപ്പർടൂണിറ്റി സെന്റർ ... തുടങ്ങിയവയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. 2010ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഐ.സി.ചാക്കോ അവാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ അനുമോദനം എപ്പോഴുമോർക്കും. ഞാൻ കോളജിൽ എത്തിയിട്ട് അധിക കാലം ആയിട്ടില്ല.

ബി.എ മലയാളം ഒന്നാം വർഷക്ലാസിന്റെ ചുമതല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് ഏറെയും. പഠനത്തിനൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പാർട് ടൈം ജോലിക്കു പോയി കുടുംബം നോക്കുന്നവർ പോലുമുണ്ട്. ചെറിയ തുക ശേഖരിച്ച് ട്രോഫിയും ഷാളും വാങ്ങി നൽകി അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് മറക്കാനാവില്ല. വലിയ അംഗീകാരമായി മനസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ അനുമോദനങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇതു വിശിഷ്ടമാണ്.

∙ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ക്യാംപസുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതു മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്തു വേണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം?

ആരുടെയും വരുതിയിൽ നില്ക്കാതെ, എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ നിരന്തരം പരിണമിക്കുകയാണ് മലയാളം. ജീവിത കാലത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാഷ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അതുപോലെയാണ് മലയാളഭാഷയിൽ പൊതുവിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ഭാഷയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നു കണ്ടെത്താൻ ലിഖിത രൂപങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ മലയാളത്തെ അടിമുടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കുട്ടികൾ വലിയ ലോകത്തെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ്. പല ഭാഷകൾക്കുള്ളിലാണവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികയെ നിരാകരിക്കാതെ പരമ്പരാഗതമായ വായനരീതികളെയും നിലനിർത്താനാവണം. അതിനു വലിയ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. പുസ്തകത്തിലേക്കും വായനയിലേക്കും തിരികെ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

∙ കേരള സർവകലാശാലയിലെ മലയാളമഹാനിഘണ്ടു മേധാവിയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ആർ. മോഹനന്റെ ഭാര്യ ഡോ. പൂർണിമ മോഹനനെ നിയമിച്ചിരുന്നു സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ അവർ രാജി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഷയെ തകർക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കില്ലേ?

അവർ സംസ്കൃത അധ്യാപികയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അതൊരു കുറവാണ് എന്നല്ല. സംസ്കൃതവും മലയാളവും അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത്. ഒരു വകുപ്പിലേക്ക് ആളെ ഡപ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാര്യം നടക്കണോ എന്നല്ല 'നമ്മുടെ ആൾ' അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അയാൾ ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നു കരുതി കണ്ണടയ്ക്കും. പൊതു ശ്രദ്ധയിൽ വരാത്ത ധാരാളം ഭാഷാ പണ്ഡിതർ കേരളത്തിലുണ്ട്. കൈമെയ് മറന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ആളുകളാണ് നിയമിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അവരെ സഹായിക്കാൻ ഗവേഷണാഭിരുചിയുള്ള ഒരു ടീമിനെ നിയമിക്കണം. എല്ലാ പദവികളിലും ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളോ പാർട്ടിക്കാരോ മതി എന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ ലെക്സിക്കൻ പുറത്തിറങ്ങില്ല.

∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ സ്ഥാനത്ത് ഡോ. പ്രിയ വർഗീസിനെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഗവർണറെ സമീപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം എന്താണ്? പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിനു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങൾ ഉണ്ടായോ? ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയിലെ അംഗമാണല്ലോ താങ്കളും.

2021 നവംബറിലാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. ചിലരൊന്നും അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന റിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു. അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ സംശയം തോന്നി. ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇന്റർവ്യൂവിൽ നന്നായി പങ്കെടുത്തു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് എനിക്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് ആണെന്നറിഞ്ഞത്. സർവകലാശാലാ നിയമനങ്ങളെപ്പറ്റി മുന്നറിവുണ്ടതു കൊണ്ട് അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ നടപടികൾ മന്ദഗതിയിലായത് സംശയമുണ്ടാക്കി. ഇത് ആരെയൊക്കെയോ ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. യോഗ്യതകളുളവർ ഉണ്ടായിട്ടും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കു വേണ്ടി സർക്കാരും സർവകലാശാലയും സംഘടനകളും ഒന്നടങ്കം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നി. സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവല്ലേ ഇത്. പരാതിയിലേക്കു നീങ്ങിയതിനു കാരണവുമതാണ്. ഭീഷണിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കൂടാതെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രഫസർ, അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികകളിലെ റാങ്ക് പട്ടികയിലും താങ്കൾ ആദ്യം എത്തിയിരുന്നല്ലോ. തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കളെ കാലിക്കറ്റിൽ പ്രഫസറായി നിയമിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും സിൻഡിക്കറ്റിലെ ഇടതു പ്രതിനിധികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അതും നടന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവിധ യോഗ്യതയുമുള്ള ആൾക്കെതിരെയാണ് ഈ വിവേചനം എന്നതു കഷ്ടമല്ലേ?

കാലിക്കറ്റിലെ നിയമനത്തെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ, അവിടത്തെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറുടേത് സിൻഡിക്കേറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് എസ്‌സി ക്വോട്ടയിലാണെന്നു പറഞ്ഞു മാറ്റിവച്ചശേഷം പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രഫസറുടേത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത പട്ടികയെക്കുറിച്ച് പറയാനാകില്ലല്ലോ. ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്കെതിരായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ബോധപൂർവം നിയമനം തടഞ്ഞു എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ എത്തുന്നത് ശരിയാണെന്നു കരുതുന്നില്ല. കോമ്പൻ സേറ്റു ചെയ്യാനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലർക്കുള്ള ദുഷ്ടലാക്കാണ്. കോടതിവിധിയുമായി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണ് ഞാൻ.

∙ ശരിക്കും ‘കണക്കിലെ കളി’യാണോ ഈ അക്കാദമിക് സ്കോർ’?

അങ്ങനെ പറയേണ്ടവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പറയാം. നെറ്റ് – പിഎച്ച്ഡി തുല്യയോഗ്യതയാണെന്ന് അറിയാത്ത കോളജ് അധ്യാപികയാണ് 651 എന്ന സ്കോർ അക്കങ്ങളിലെ കളിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിചിത്രമാണ്. 651 എന്ന സ്കോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം ! ഇത്തരം അക്കാദമിക് ജോലികളിൽ ഇടപെടാത്തവർക്ക് അതു മനസിലാവണമെന്നില്ല. അവർക്കതു ന്യായീകരിക്കാനാണ് കണക്കിലെ കളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും റിസർച്ച് സ്കോറും കുറയും.

കോളജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ എന്നതാണ് എന്റെ മറുചോദ്യം. കോളജിൽ അധ്യാപകനായി / അധ്യാപികയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ ദൗത്യം എന്താണ് ? സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് ? രാജ്യത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് ? കുട്ടികളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്. അതിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. സ്കോറിനെക്കുറിച്ചല്ല. സ്വാഭാവികമായും കുട്ടികളുടെയും കോളജിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കോറിന്റെ പേരാണ് അക്കാദമിക് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോർ. ഇത് മനസിലാകാത്തതാണോ അതോ നടിക്കുന്നതാണോ.

∙ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കളുടെ നാലിൽ ഒന്ന് അക്കാദമിക് സ്്കോർ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അഭിമുഖത്തിനു ശേഷം താങ്കളെക്കാർ ഉയർന്ന റാങ്കിൽ വരുന്നതിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാതന്നെ അസ്വാഭാവികതയില്ല? അതും ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിയ ആൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവെറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ കൂടി ആകുമ്പോൾ?

തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് അത് ഗൗരവപൂർണമായി പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ റിസർച്ച് സ്കോർ വെറുതെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്നത് ഒരാളുടെ മുഖത്തു നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ. അയാൾ എത്ര മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നു നോക്കിയല്ലേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോട്, വൈസ് ചാൻസലറോട്, അധ്യാപികയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗതികേട് . അക്കങ്ങളിലെ കളി എന്ന രീതിയിൽ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ നാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെത്തന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് . ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പോരേ ?

എന്തെങ്കിലും സ്കോർ പോരേ ? എന്ന് ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. സാമാന്യയുക്തിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ വിശേഷബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കോളജ് അധ്യാപകർക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഒരാളെ ഒന്നാം റാങ്കിൽ വരുത്താനും വരാതിരിക്കാനും നൂറ് ന്യായങ്ങൾ പറയാം. പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക , രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക, റിസർച്ച് സ്കോർ പരിശോധിക്കുക. എന്നിട്ട് സർവകലാശാലകളിൽ യോഗ്യരായവരെ നിയമിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ നാളെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ / അടിസ്ഥാന സ്രോതസുകളുടെ നിർമിതിയിൽ പങ്കു വഹിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്ന ബോധ്യം വൈസ് ചാൻസലർക്കാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്.

∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ അഭിമുഖത്തിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണു താങ്കളോടു ചോദിച്ചത്? അക്കാദമിക് സ്കോർ ഇത്ര കുറഞ്ഞ ആൾക്കു പോലും അതേ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതനായ താങ്കളെക്കാർ കൂടുതൽ മാർക്കാണല്ലോ അഭിമുഖത്തിൽ ലഭിച്ചത്.

ആദ്യം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ചെറുകഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജി.ആർ. ഇന്ദുഗോപന്റെ ‘കരിമ്പുലി’. ആ കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസറുടെ റിട്ടയർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹപ്രവർത്തകർ കാട്ടിൽകൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിക്കുന്നതും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കരിമ്പുലിയെ കൊന്നു പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതും ഇതിൽ പങ്കുചേരാത്ത ഒരു വനവാസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും വൈരുധ്യങ്ങളുമാണു കഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

അഴിമതിയും അഴിമതി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനാകാത്ത സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കഥതന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നത് ഒരു നിമിത്തമായി കരുതുകയാണ്. ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം? സംസ്കാരത്തെയും പ്രകൃതിയെയും വിസ്മരിക്കാത്ത ഒരാളെയാണോ വേണ്ടത്. അതോ സാങ്കേതികമായി സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന, അതു തന്റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, തന്റെ ലഹരിക്കും സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയാണോ വേണ്ടത് എന്ന കഥയിലെ ചോദ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ്.

∙ കണ്ണൂരിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിച്ചവരിൽ നെറ്റ് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതു താങ്കൾക്കു മാത്രമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരാവകാശ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇത് വലിയൊരു തമാശയാണ്. കോളജ് അധ്യാപകൻ ആകാൻ പഠിച്ച ആളല്ല ഞാൻ. 1992ൽ എംഎ കഴിഞ്ഞു. 1993 വലിയ രേഖാ ശേഖരം ജർമനിയിൽനിന്ന് ഡോ.സ്കറിയ സക്കറിയ കണ്ടെത്തി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അക്കങ്ങൾ, അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം പഴയതാണ്. വാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോന്നും വേർതിരിച്ച് പകർത്തി എടുക്കുന്ന ജോലികളിലായിരുന്നു ഞാൻ. അതിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് പിഎച്ച്ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇതിന് ശേഷം ജോലി കിട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ എയ്ഡഡ് കോളജിൽ പോയി. 2008ലാണ് എസ്ബിയിൽ എത്തിയത്. അതിന് മുൻപ് കേരളത്തിൽ 2 കോളജുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഡൊണേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന്് പോന്നു. എസ്ബിയിൽ നിയമനത്തിനു പണം മേടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് എസ്ബിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. നെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത എത്ര പേർ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകും. കോളജ് അധ്യാപകനായ/ അധ്യാപികയായ ഒരാൾക്ക് കോളജിലെ നിയമനത്തിന്റെ യോഗ്യത, സ്വഭാവം എന്തെന്ന് അറിയാത്തതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട്.

∙ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഗവർണറുടെ നടപടിയെക്കുറിച്ച്?

ഗവർണർക്ക് അതിന് അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉചിതമായ തീരുമാനമാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ സർവകലാശാലകളിൽ പ്രഗൽഭരായ വൈസ് ചാൻസലർമാരുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്. ഒക്കെ ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വരും. ചില ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരും. ഹയറാർക്കി സമ്പ്രദായമാണല്ലോ. എച്ച്ഒ‍ഡിക്ക് പിഴവുണ്ടായാൽ ഡീനും പിന്നെ ഡയറക്ടർക്കും അതിനു മുകളിൽ വൈസ് ചാൻസലർക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. മുകളിലാരെങ്കിലും വേണമെല്ലോ. അതാണ് സംഭവിച്ചത്.

