‘ബലാത്സംഗം സാധാരണം, ഡിപ്രഷൻ കൂടി മാനസികനില തകരാറിലാകുന്നവർ..’; ധാരണകൾ മാറുന്ന യുദ്ധമുഖം

തിരുവനന്തപുരം∙ യുക്രെയ്നിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് അഭയാർഥികളെത്തുന്ന സെബോറഷ്യ എന്ന സ്ഥലത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ തലവനായി ജോലിത്തിരക്കിലായിരുന്നു ഡോ.സന്തോഷ് കുമാർ. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന, ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് യുക്രെയ്നിലേക്കു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അപൂർവം ഡോക്ടർമാരിലൊരാൾ.

യുഎന്നിന്റെ വാഹനങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് അഭയാർഥികൾ ക്യാംപിലേക്കെത്തിക്കൊണ്ടിക്കുകയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വയോധിക സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. കയ്യിൽക്കിട്ടിയതൊക്കെയെടുത്ത്, പിറന്ന മണ്ണു വിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കു പോകാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വയോധികയുടെ കയ്യിലെ ചെറിയ ബാഗാണ് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. ബാഗ് തുറക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ച ഡോക്ടർക്കു മുന്നിൽ എലീനയെന്ന വൃദ്ധ ബാഗ് തുറന്നു കാട്ടി– കുറച്ചു പാവക്കുട്ടികൾ.

എലീനയുടെ മകളും പേരക്കുട്ടിയും നേരത്തേ പലായനം ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തെ മറ്റേതോ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലാണവർ. വിദേശത്തേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർ എലീനയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പേരക്കുട്ടിയാണ് തന്റെ പാവക്കുട്ടികളെ എടുക്കാൻ മറന്നകാര്യം പറഞ്ഞത്. വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളും വസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി, ആ പാവകളുമായി പേരക്കുട്ടിയുടെയും മകളുടെയും അടുത്തെത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എലീന. ‘‘നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ജീവിതത്തിൽ വലുതെന്നാണ്. ആ ധാരണകളെല്ലാം യുദ്ധം മാറ്റും’’ – സന്തോഷ് കുമാർ പറയുന്നു.

ഡോ. സന്തോഷ് കുമാർ

കോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മുന്നണിപ്പോരാളിയായിരുന്നു ഡോ.സന്തോഷ് കുമാർ. കോവിഡ് ബ്രിഗേഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല വഹിച്ച സന്തോഷ് കുമാർ കാസർകോട്ട് കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്കുള്ള ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വർഷങ്ങളായി യുദ്ധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്തോഷ് ‘ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്’ എന്ന സംഘടനയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലും ഇറാഖിലും അടക്കം 45 രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ കുറവാണെന്ന് സന്തോഷ് പറയുന്നു. വർഷത്തിൽ മൂന്നു നാലു മാസം യുദ്ധമുഖങ്ങളിലാകും. ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളതു കൊണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളുടെ വിളിയെത്തും.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ, യുദ്ധ മേഖലയിൽ ചെലവാക്കേണ്ട തുക കണക്കാക്കിയശേഷം സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ പല മേഖലകളിലായി തിരിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടി വരിക. വീടു വിട്ടുപോകുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കണം, ആശുപത്രികൾ നിർമിക്കണം, ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വിതരണം ചെയ്യണം, ശുചീകരണ ജോലികൾ ചെയ്യണം. ഓരോ മേഖലയ്ക്കുമുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കും. ഓരോ എൻജിഒയും ഓരോ മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവരായിരിക്കും.

യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്, ഇന്റർനാഷനൽ മെഡിക്കൽ കോർ എന്നിവ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലാണ് മികവ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേവ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നവരാണ്. ഇവയെയെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണ് കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ, പോളണ്ട്, റൊമാനിയ, മോൾഡോവ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് സംഘടനകൾക്ക് ഓഫിസുള്ളത്. യുക്രെയ്നിലാണ് യുദ്ധമെങ്കിലും അഭയാർഥികൾ എത്തുന്നതു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. മെഡിക്കൽ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രാദേശികമായി ഏകോപിപ്പിക്കാനാണ് സന്തോഷ് കുമാർ മാർച്ച് 24ന് യുക്രെയ്നിലേക്കു പോയത്.

യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനാൽ പോളണ്ടു വഴിയേ യുക്രെയ്നിലെത്താൻ കഴിയൂ. പോളണ്ടിലെ ക്രകൊവ് ആണ് പടിഞ്ഞാറുള്ള അവസാന നഗരം. അവിടെനിന്ന് കാറിൽ 250 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയിലെത്തും. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് അതിർത്തി കടക്കണം. വീണ്ടും കാറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ യുക്രെയ്നിലെ ഓഫിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലിവ് നഗരത്തിലെത്തും. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് യാത്ര. യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എമർജൻസി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. അവിടെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും പരിശീലനം നൽ‌കും. ചികിൽസിക്കാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചശേഷം റഫറൽ സംവിധാനവും ഒരുക്കും.

ഡോ.സന്തോഷ് കുമാർ മറ്റു സംഘാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം

ആഫ്രിക്കയിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് യുക്രെയ്നിലേത്. യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. സെപ്റ്റംബർ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ കൊടുംതണുപ്പ് തുടങ്ങും. അഭയാർഥി ക്യാംപുകൾ ടെന്റുകളിലോ തുറന്ന സ്കൂളുകളിലോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അടച്ചുറപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. പഴയതോ ഉപേക്ഷിച്ചതോ നിർമാണം നടക്കുന്നതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങൾ ക്യാംപുകളാക്കും. കണ്ടെയ്നർ വീടുകളും ഉണ്ടാക്കും.

മെഡിക്കൽ കോ ഓർഡിനേഷനായിരുന്നു സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ജോലി. വിവിധ മേഖലകളിൽ കോ ഓർഡിനേറ്റർമാർ ഉണ്ടാകും. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ കോ ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്നവർ മാത്രമല്ല, യുക്രെയ്നിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ടീമിലുണ്ടാകും. ഓരോ മേഖല തിരിച്ച് സംഘടനകൾക്ക് ജോലികൾ വീതിച്ചു നൽകും. ട്രോമാ കെയർ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കുക, പരുക്കേറ്റവരെ ചികിൽസിക്കുക, അഭയാർഥികളുടെ ആരോഗ്യം നോക്കുക, പ്രസവ ശുശ്രൂഷ, മാനസികാരോഗ്യ ചികില്‍സ തുടങ്ങിയവയാണ് ജോലികൾ. ഓരോ മേഖലയ്ക്കും പണം നൽകണം. ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു വിലയിരുത്തണം. ഇതെല്ലാം ഓരോ സംഘടനയെ ഏൽപിച്ച് അവരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ്.

യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

സന്തോഷ് കുമാർ യുക്രെയ്നിൽ എത്തുമ്പോൾ മലയാളി വിദ്യാർഥികളെല്ലാം മടങ്ങിയിരുന്നു. അഭയാർഥികൾ നേരിടുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ പറയുന്നു.‘‘വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥ മോശമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നത്. പണമുള്ളവർ ആദ്യം അഭയാർഥികളായി യൂറോപ്പിലേക്കും ജർമനിയിലേക്കുമൊക്കെ കുടിയേറും. പൈസ തീരെ കുറവുള്ളവർ പോകാൻ പറ്റാതെ കുടുങ്ങും. അവർക്കു ഭക്ഷണവും വെള്ളവും താമസ സൗകര്യവും ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പണമുണ്ടാകില്ല. വാടക വീടുകളിൽ കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ച് വാടക കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാതെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ആശുപത്രി സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രസവിക്കേണ്ടിവരും’’ –സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും കുടുംബം ഛിന്നഭിന്നമാകുന്നതുമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പൊതു ചിത്രം. ആണുങ്ങൾക്ക് രാജ്യം വിട്ടു പുറത്തുപോകാൻ കഴിയില്ല. സ്ത്രീകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോയി തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടും. ചിലർക്ക് ജോലി ലഭിക്കും ചിലർക്ക് ലഭിക്കില്ല. പറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്തു വീട്ടിലേക്കു പണം അയയ്ക്കാൻ നോക്കും. പലരും ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളാകും. അവിടെ പുതിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി സ്ഥിരതാമസമാകുമ്പോൾ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ അനാഥരാകും. കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ട സംവിധാനം സംഘടനകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവരും.

ഡോ. സന്തോഷ് കുമാർ

‘‘ഡിപ്രഷന്‍ കൂടി ജനങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം വലിയ പ്രശ്നമാകും. ബലാത്സംഗം സാധാരണമാണ്. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പട്ടാളക്കാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും പതിവാണ്’’ –സന്തോഷ് കുമാർ പറയുന്നു. യുദ്ധമുഖത്തുനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടാംവാരം വീണ്ടും യുക്രെയ്നിലേക്കു പോകാനൊരുങ്ങുകയാണ് സന്തോഷ്. യുദ്ധം വേഗം തീരുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. എന്നു തീരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പിടിയുമില്ല. ‘‘സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനു വിധേയരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. യുദ്ധം വീറും വാശിയും സൃഷ്ടിക്കും. യുക്രെയ്ന് സ്വന്തം മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ്. റഷ്യൻ സൈനികർക്കാകട്ടെ എത്രയും വേഗം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും. അതിനിടയിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിരങ്ങൾക്കാണ്.’’– സന്തോഷ് കുമാർ പറയുന്നു.

(യുക്രെയ്നിൽ ആരോഗ്യദൗത്യസംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ഡോ. സന്തോഷ് കുമാർ)

English Summary: Experience of Dr. Santhosh Kumar who is serving Ukraine in war times