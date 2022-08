പാർട്ടിക്ക് തലവേദനയായി തുടർച്ചയായ പ്രസ്താവനകൾ, മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തിട്ടും മാറ്റമില്ല. ഒടുക്കം ആർഎസ്എസും കൈവിട്ടു, പിന്നാലെ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽനിന്നും പുറത്തായി. ഒരിക്കൽ പാർട്ടിക്കു വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന, പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന, പാർട്ടിയിൽ ആർഎസ്എസിന്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്ന നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന നീക്കമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നരേന്ദ്ര മോദി (Photo - PIB)

മോദി സർക്കാരിലെ ഗതാഗതമന്ത്രിയായ ഗഡ്കരിയെ പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽനിന്നു നീക്കുന്നതിന് ആർഎസ്എസ‌ും അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുവേണം അനുമാനിക്കാൻ. അടുത്തിടെ ഗഡ്കരി നടത്തിയ പല പ്രസ്താവനകളും പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ‘‘ഈ സർക്കാരിനെയല്ല ഗഡ്കരി ഉദ്ദേശിച്ചത്, പൊതുവായി പറഞ്ഞതാണ്’’ എന്ന നിലപാട് പാർട്ടിനേതാക്കൾക്കു വിശദീകരണമായി നൽകേണ്ടിയും വന്നു. ഇവയെല്ലാം ആർഎസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതായി.

പാർട്ടി ആദ്യം; വരുതിയിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നടപടി

മറ്റു പാർട്ടികൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും നാണംകെടുത്താൻ ഇടനൽകരുതെന്നു പലതവണ ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം ഗഡ്കരിക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു ഗഡ്കരി അവഗണിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇനി ഗഡ്കരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും പാർട്ടിക്ക് ഉചിതമായതു തീരുമാനിക്കാമെന്നും ആർഎസ്എസ്, ബിജെപിയെ അറിയിച്ചുവെന്നാണു സൂചന. ഗഡ്കരിയുടെ പല നിലപാടുകളിലും അമർഷമുള്ള പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇതോടെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

നിതിൻ ഗഡ്കരി (Photo - PIB)

എത്ര ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നയാളാണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നീക്കാം എന്ന് ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽനിന്നു ഗഡ്കരിയെ നീക്കിയതു കടുത്ത നീക്കമായി പലരും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സംഘടനയുടെ വരുതിയിൽനിന്നു പുറത്തുപോകാനുള്ള പ്രവണത മന്ത്രി കാട്ടിയാൽ ഇതിലും കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്.

അമിത് ഷാ (Photo - PIB)

അതേസമയം, പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തുപറയുന്ന ഗഡ്കരി സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിലും, പലപ്പോഴും ചുവപ്പുവര കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കും വലിയ തലവേദനയാണ്. ബിജെപിയെക്കാൾ പലപ്പോഴും ആർഎസ്എസിനെയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ വലയ്ക്കുന്നത്. പല തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ഗഡ്കരി ഇത് അവഗണിക്കുകയാണ്.

നിതിൻ ഗഡ്കരി (Photo - PIB)

വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ

തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്നുവെന്നാണു അടുത്തിടെ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞത്. രാഷ്ട്രീയം അധികാര – കേന്ദ്രീകൃതം ആയെന്നും ഇപ്പോഴതു പൊതുസേവനം എന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രസ്താവനയെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. 2019ൽ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തിസ്ഗഢ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ‘‘ജനങ്ങള്‍ക്കു സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുകയും പക്ഷേ യാഥാർഥ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവർ പൊതുമധ്യത്തിൽ മർദിക്കും’’ എന്ന പ്രസ്താവനയും ഗഡ്കരി‌യുടേതായി വന്നിരുന്നു.

നിതിൻ ഗഡ്കരി (Photo - PIB)

അതിനിടെ, പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽനിന്നു നീക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച മുംബൈയിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വച്ച് ‘‘സർക്കാർ ശരിയായ സമയത്ത് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നില്ല’’ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നാലെ നാഗ്പുരിൽ വച്ച് ‘‘ബിജെപി അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് പ്രശംസിക്കേണ്ടത് എ.ബി.വാജ്പേയി, എൽ.കെ. അഡ്വാനി, ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്നിവരെയാണ്’’ എന്നും പറ​ഞ്ഞു. ‘‘അന്ധകാരം മായും, സൂര്യൻ പുറത്തെത്തും. ഒരു ദിവസം താമര വിരിയും’’ മുംബൈയിൽ 1980ലെ ബിജെപിയുടെ കോൺക്ലേവിൽ വാജ്‌പേയി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുവെന്നും ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Gadkari's omission, RSS tough stand; What led to BJP's decision to remove him?