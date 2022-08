‘40 എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി വാഗ്ദാനം 800 കോടി; ഇത്രയും പണം എവിടെനിന്ന്?’

ന്യൂഡൽഹി∙ എഎപിയുടെ 40 എംഎല്‍എമാരെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങാൻ 800 കോടി രൂപയാണ് ബിജെപി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. ഡൽഹി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ കേജ്‌രിവാളിന്റെ ആരോപണം. അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വിളിച്ച എംഎൽഎമാരുടെ യോഗത്തിൽ 62ൽ 54 പേരും പങ്കെടുത്തുവെന്ന് എഎപി അറിയിച്ചു.

‘‘ഒരു എംഎൽഎയ്ക്ക് 20 കോടി രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആരുടെ പണമാണെന്നു രാജ്യത്തിന് അറിയണം. എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും. ഞങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാർ ആരും ചാടിപ്പോകില്ല. സർക്കാർ നിലനിൽക്കും. ഡൽഹിയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനം തുടരും’’ – ട്വീറ്റിലൂടെ കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.

दिल्ली सरकार गिराने के लिए इन्होंने 800 करोड़ रखे हैं- प्रति MLA 20 करोड़, 40 MLA तोड़ना चाहते हैं



देश जानना चाहता है। ये 800 करोड़ किसके हैं, कहाँ रखे हैं?



हमारा कोई MLA नहीं टूट रहा। सरकार स्थिर है।दिल्ली में चल रहे सभी अच्छे काम जारी रहेंगे — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2022

‘‘ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വീട്ടിലെ കിടക്കകളും ഭിത്തിയും വരെ സിബിഐ പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ രേഖകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപ പോലും ലഭിച്ചില്ല. റെയ്ഡ് നടത്തി ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം, കേജ്‌രിവാളിനെ വഞ്ചിക്കാമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ബിജെപി സിസോദിയയെ സമീപിച്ചു. സിസോദിയയെ ലഭിച്ച ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തോട് അത്യാർത്തിയില്ല. അവരോടു ചതിവു കാണിക്കാത്ത അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്തരെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്’’ – രാവിലെ എംഎൽഎമാരുടെ യോഗത്തിനുശേഷം കേജ്‌‍രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്’ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് എഎപി വക്താവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. ‘‘മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗോവയിലുമൊക്കെ പണംകൊടുത്ത് എംഎൽഎമാരെ വീഴ്ത്തുന്ന തന്ത്രം രാജ്യം കണ്ടതാണ്. ഈ മോഡലാണ് ഡൽഹിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. ബിജെപിയുടെ ഭാവി നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും’’ – ഭരദ്വാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

