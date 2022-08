പേര്: രാധ,വിലാസം:മെട്രോ പില്ലർ 757, കൊച്ചി; ഒരേ ഒരാഗ്രഹം,ഒരു മുറി വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങണം

പേര്: രാധ. വിലാസം: മെട്രോ പില്ലർ 757, കൊച്ചി. രണ്ടു മക്കളുടെ അമ്മ. മക്കളെ രണ്ടു പേരെയും നല്ല നിലയിലാക്കിയെങ്കിലും പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി തെരുവിലാണ്. ഇപ്പോൾ മെട്രോയുടെ തൂണുകൾക്കു ചുവട്ടിലാണ് രാധയുടെ ഊണും ഉറക്കവും ജീവിതവും.1974ൽ കോട്ടയം മുണ്ടക്കയത്തുനിന്നു കൊല്ലം പുനലൂർ സ്വദേശി സോമനൊപ്പം കൊച്ചിയിലെത്തിയതാണ് മേരി. വീട്ടുജോലിക്കായി എത്തിയപ്പോൾ സോമനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ പേരു മാറി രാധയായി. കർഷക റോഡിൽ കിഴക്കൻ വണ്ടികൾക്കു ഡീസലടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഭർത്താവിനു പണിയെന്നു ഭാര്യ പറയുന്നു. ഇടയ്ക്കു ഷിപ്പ് യാർഡിൽ ഇരുമ്പുപൊടി വാരാനും പോകും.

ഇതിനിടെ രണ്ടു മക്കളുണ്ടായി. മൂത്തമകനു നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന്റെ മരണം. അതോടെ താനും ‘മരിച്ചെന്നു’ രാധ. പിന്നെ കുപ്പിയും പാട്ടയും പെറുക്കി മക്കളെ വളർത്താനുള്ള പങ്കപ്പാടായിരുന്നു. ‘‘മൂത്തമകൻ ഇപ്പോൾ ഇതേ നഗരത്തിൽത്തന്നെ ഡ്രൈവറാണ്. ഇടയ്ക്കു കാണുമ്പോൾ എത്തിനോക്കുന്നതു മാത്രമാണു ബന്ധം. മകൾ കോഴിക്കോട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നു പറയുന്നു. മരുമകൾ വെളുത്തു സുന്ദരി. ഞാനവരുടെ വേലക്കാരിയാണെന്നു പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അഞ്ചു കൊച്ചു മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ അറിയുന്നതു മാത്രമാണ് അവരുമായുള്ള ബന്ധം.’’ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ‘‘അവരെ കാണാൻ‌ പറ്റില്ല.. മരുമോൾ വിലങ്ങു വച്ചിരിക്കുകയാണ്’’ എന്നു മറുപടി.

പാതിവഴിയിൽ തന്റെ ജീവിതം തെരുവിലേക്കെറിയപ്പെടുമെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. കാരയ്ക്കാമുറിയിലെ വാടക വീട്ടിൽനിന്നു തെരുവിലെത്തിയതു ചെറിയൊരു കാലം കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അനാഥത്വത്തിന്റെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും ബാക്കിയാണ് ഇന്നു രാധയുടെ ജീവിതം. നൂലു പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ പറക്കുന്ന മനസ്സുമായി കഴിയുന്ന രാധയുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് കതിരേത്, പതിരേത് എന്നതു വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പാടാണ്. എന്നിരുന്നാലും രണ്ടു മക്കളുണ്ടെന്നും അവർക്കു തന്നെ വേണ്ടെന്നും അവർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി സൗത്ത് പാലത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾ വന്നു കയ്യേറിയപ്പോൾ മെട്രോ തൂണിനു ചുവട്ടിലായി ഉറക്കം. ‘‘ഇതാ എന്റെ വീട്’’ എന്നു രാധ.

രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കു തോണ്ടാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും വരും. വെളിച്ചമുള്ളിടത്തു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനു കുറവുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും ഓടിച്ചു വിടാനുള്ള ആയുധം കരുതിയാണ് ഉറക്കം. സർക്കാരിന്റെ വിധവാ പെൻഷൻ രണ്ടു മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമാവില്ല. ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. എന്നാലും മകന്റെ കാലു പിടിക്കാൻ പോവില്ലെന്ന വാശി. ‘‘അവർക്കു ഞാൻ മാടാണ്. നിങ്ങൾ ചത്താൽ കുഴിച്ചിടാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് അമ്മ വാ എന്നു വിളിക്കണം. എന്നാൽ പോകും’’ എന്നും ഇടയ്ക്കു പറയുന്നുണ്ട് രാധ.

‌ഇത്തവണ പെൻഷൻ കാശു വരുമ്പോൾ പാലായ്ക്കൊന്നു പോകണം. അവിടെ നാത്തൂൻമാരുണ്ട്. അവരെ കാണണം. എന്താണ് ആഗ്രഹമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേയൊരു ഉത്തരം. ‘‘വാടകയ്ക്കായാലും ഒരു വീടെടുത്തു താമസിക്കണം. ഒരു മുറി മതി. അവിടെ നാഴി അരിയിട്ടു കഞ്ഞിയും മുളകും ഉപ്പും ഉണക്കമീനും കൂട്ടി കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങണം.’’ - രാധയുടെ മറുപടി.

English Summary: Radha, a wanderer woman who resides under metro pillar 757 in Kochi tells her story