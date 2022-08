അവധ് ബിഹാറി ചൗധരി ബിഹാർ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാകും

പട്ന∙ ആർജെഡിയുടെ അവധ് ബിഹാറി ചൗധരി (76) ബിഹാർ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാകും. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അവധ് ബിഹാറി ചൗധരി മാത്രമാണു നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയമസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന വിജയ് കുമാർ സിൻഹ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവച്ചിരുന്നു.



ആറു തവണ നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവധ് ബിഹാറി ചൗധരി, റാബ്റി ദേവി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് അവധ് ബിഹാറി ചൗധരിക്കൊപ്പം ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്, ജെഡിയു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലലൻ സിങ് തുടങ്ങിയവരും എത്തിയിരുന്നു.

English Summary: RJD MLA Avadh Bihari Chaudhary may be the speaker of Bihar Legislative Assembly