ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ് പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച സംഭവം: ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസിൽ കുറ്റക്കാരെ വിട്ടയച്ചതിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്. കേസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പരിഗണിക്കും. 2002 മാർച്ചിൽ ഗോധ്‌ര സംഭവത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ കലാപത്തിനിടെ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെയാണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ജയിലിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചത്.

‘‘ഗുജറാത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് കുറ്റക്കാർ ജയിൽ മോചനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇവർക്ക് മോചനം നൽകിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്തെന്നു പരിശോധിക്കും’’ – കേസ് പരിഗണിക്കവെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ കക്ഷി ചേർക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. 11 പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചതിനെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് സുഭാഷിണി അലിയും മറ്റു രണ്ടുപേരുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

2008ൽ മുംബൈ സിബിഐ കോടതിയാണ് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ജയിലിൽ 15 വർഷം പൂർത്തിയായെന്നും വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളിൽ ഒരാൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതി ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പഞ്ച്മഹൽ കലക്ടർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. ഈ സമിതി എല്ലാവരെയും വിട്ടയയ്ക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. ഇതു സർക്കാർ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: SC issues notice to Gujarat govt in plea challenging remission of 11 convicts in Bilkis Bano case