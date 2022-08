സൊനാലി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി?; പരാതിയുമായി കുടുംബം

പനജി∙ ബിജെപി നേതാവും നടിയുമായ സൊനാഫി ഫൊഗട്ട് പീഡനത്തിനു വിധേയയായെന്നു കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. സൊനാലിയുടെ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് സുധീർ സാങ്‌വനും അയാളുടെ സുഹൃത്ത് സുഖ്‌വിന്ദറിനുമെതിരെ പീഡന, കൊലക്കുറ്റം എടുക്കണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം പരാതി നൽകി.

സുധീർ സാങ്‌വൻ, സുഖ്‌വീന്ദർ എന്നിവർ സൊനാലിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മയക്കുമരുന്നു കലർത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് കാട്ടി സഹോദരൻ റിങ്കു ധാക്കയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സഹോദരീ ഭർത്താവ് അമൻ പുനിയയുമായി 22ന് സൊനാലി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

‘‘സുധീറും സുഹൃത്തും മൂന്നുവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് ഹിസാറിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ഹിസാറിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുമെന്നും സൊനാലി പുനിയയോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. സുധീർ തന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോ കലർത്തി നൽകിയെന്നും ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വിഡിയോ വൈറൽ ആക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അവർ അറിയിച്ചിരുന്നു’’ – പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.

സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സഹോദരി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് റിങ്കു പറഞ്ഞു. ‘‘അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ, സിനിമ കരിയർ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് സുധീർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സൊനാലിയുടെ ഫോണുകളും എടിഎം കാർഡുകളും വീടിന്റെ താക്കോലും വസ്തുവകകളുടെ രേഖകളും എല്ലാം സുധീറിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു.

സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് ഒന്നും ഗോവയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്നു മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് കുടുംബം ഇവിടെയെത്തിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. സൊനാലിയുടെ സ്വത്തുവകകൾ കൈക്കലാക്കാൻ സുധീറും സുഹൃത്തും കൂടിയാണു കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കുടുംബത്തെ മരണവിവരം അറിയിച്ചത് സുധീർ ആണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് കുടുംബം വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല. സൊനാലിയുടെയും തന്റെയും ഫോണുകൾ അയാൾ സ്വിച്ച്ഓഫ് ചെയ്തുവച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഗോവയിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ വച്ചു ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നിയ സൊനാലി ആശുപത്രിയിലെത്തും മുൻപു മരിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണു മരണകാരണമെന്നാണു ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

