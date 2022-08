‘ടെക് കമ്പനികളുടെ വരുമാനം ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുമായി പങ്കിടണം’; ബില്ലുമായി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ വരുമാനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ, മെറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട ടെക് കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്ന പരിഷ്കരിച്ച ബില്ലുമായി യുഎസ്. ബില്ലിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് ബുധനാഴ്ചയാണ് യുഎസ് സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ടെക് കമ്പനികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ വിഹിതം നിയമപരമായും ന്യായമായും അവകാശപ്പെടാൻ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ബിൽ. ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നിർണായക നീക്കമാണ് ഇത്.

‘ജേണലിസം കോംപറ്റീഷന്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിസര്‍വേഷന്‍ ആക്ട്’ എന്ന പേരിലാണ് യുഎസ് ബില്ലിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വാര്‍ത്താ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിനു പണം നല്‍കാതെ അവ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘ഗേറ്റ് കീപ്പര്‍’ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി കൂട്ടായ വിലപേശല്‍ നടത്തുന്നതിനും മാന്യമായ വ്യവസ്ഥകളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്‍മേലുള്ള നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങള്‍ നീക്കുന്നതാണ് ഈ ബില്‍ എന്ന് യ‌ുഎസ് നിയമനിർമാതാക്കള്‍ പറയുന്നു. 2021 മാർച്ചിലാണ് ബിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ടെക് അധിഷ്‌ഠിത വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളായ നെറ്റ്ചോയ്സ്, മെറ്റ്, ആൽഫബെറ്റ് (ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃ കമ്പനി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കംപ്യൂട്ടർ ആൻ‍ഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻഡസ്‌ട്രി ഇതിനെ എതിർത്തു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയയിടങ്ങളിലും ടെക് കമ്പനികൾ, മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുമായി വരുമാനം പങ്കിടുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു നിയമനിർമാണങ്ങൾ നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നയരൂപീകരണ വേദികളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതുസംബന്ധിച്ചു ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുമായി വരുമാനം പങ്കിടുന്നതില്‍ അപാകത ആരോപിച്ച് കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിസിഐ) ഈ വര്‍ഷമാദ്യം ഗൂഗിളിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

മത്സരവിരുദ്ധ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വന്‍കിട കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്ററി പാനലിനു മുൻപില്‍ ഹാജരാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎസിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളെ പാര്‍ലമെന്ററി പാനല്‍ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടും മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതും ഗൂഗിള്‍ അവരുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ക്കു ന്യായമായ മൂല്യം പ്രതിഫലമായി നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൊസൈറ്റി(ഐഎന്‍എസ്.) ആരോപിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര വിവരസാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ഐടി നിയമം ആവിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിവരമുണ്ട്. ഇതില്‍ വന്‍കിട കമ്പനികളുടെ കുത്തക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: US bill strengthens digital news publishers’ right for revenue sharing with Big Tech