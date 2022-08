കേരളത്തെയും പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ തന്നെ പല ക്യാംപസുകളെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രണ്ടു വിദ്യാർഥികളുടെ നൃത്തം ഓർമയില്ലേ? ‘റാസ്പുട്ടിൻ’ ഗാനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു ആ വൈറൽ നൃത്തം. 1970-കളിൽ ലോകമാകെ അലയടിച്ച ബോണി എം എന്ന കരീബിയൻ–ജർമൻ സംഗീത ബാൻഡ‍ിന്റെ ‘റാസ്പുട്ടിൻ’ എന്ന ഗാനമായിരുന്നു അത്. Ra ra Rasputin | Lover of the Russian queen | There was a cat that really was gone | Ra ra Rasputin | Russia's greatest love machine എന്ന് ബോണി എം വിശേഷിപ്പിച്ച റാസ്പുട്ടിൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് 19-20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വീണ്ടും റാസ്പുട്ടിന്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്നത് റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ ഉപദേശകനും ബുദ്ധികേന്ദ്രവുമെന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അലക്സാണ്ടർ ദുഗിന്റെ മകൾ ദര്യ ദുഗിനാ കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അലക്സാണ്ടർ ദുഗിനെ ലാക്കാക്കി യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മകൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ പോലും സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. കാലങ്ങളായി പുട്ടിന്റെ യുദ്ധനീക്കങ്ങളുടെയും വിദേശ നയത്തിന്റെയും ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദുഗിനെ വിളിക്കുന്നത് ‘പുട്ടിന്റെ റാസ്പുട്ടിൻ’ എന്നാണ്. റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തന്റെ ‘സിദ്ധി’കളിലൂടെയും സ്വാധീനത്തിലുടെയും കീഴടക്കിയ, ഒരേ സമയം ദുർവൃത്തനെന്നും സന്യാസിയെന്നും വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രിഗോറി റാസ്പുട്ടിന്റെ 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ‘അവതാര’മാണ് പുതിയ റാസ്പുട്ടിൻ എന്നാണു വിശേഷണങ്ങൾ. എന്താണ് അലക്സാണ്ടർ ദുഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയം? വാർത്തകളിൽ പറയും പോലെ പുട്ടിനു മേൽ അത്രയേറെ സ്വാധീനമുണ്ടോ ദുഗിന്? യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ ദുഗിനാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കാലത്തെ റാസ്‌പുട്ടിൻ എന്ന പേര് ദുഗിന് ചാർത്തിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.