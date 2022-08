ഡിസ്പൻസറിൽ ‘സ്കെയിൽ’, എണ്ണുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം, പക്ഷേ പണം വരില്ല; എടിഎം തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തിൽ എടിഎമ്മുകളിൽനിന്നു പണം തട്ടാൻ മോഷ്ടാവ് ഉപയോഗിച്ചത് സ്കെയിൽ പോലെയുള്ള വസ്തു. കട്ടിയുള്ള കടലാസാണെന്നും സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് മോഷ്ടാവ് എന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. കാലിന് ചെറിയൊരു സ്വാധീനക്കുറവുള്ളതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു തന്നെ ഇയാളെ വലയിലാക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.

സ്കെയിൽ പോലെയുള്ള വസ്തു ക്യാഷ് ഡിസ്പൻസറിന്റെ വായ്ഭാഗത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കു കയറ്റി വച്ചാൽ പണം പുറത്തേക്കു വരുന്നത് തടയാനാകും എന്ന ഇയാളുടെ കണ്ടെത്തലാണ് തട്ടിപ്പിന് ആധാരം. പണം പിൻവലിക്കാൻ എത്തുന്ന ആൾക്ക് എടിഎമ്മിൽ നിന്നു പണം എണ്ണി ഡിസ്പൻസറിലെത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെങ്കിലും പണം ലഭിക്കില്ല. പണം പിൻവലിച്ചതായി ഫോൺ സന്ദേശം വരികയും ചെയ്യും. എടിഎം കാർഡ് ഉടമ മടങ്ങുന്നതോടെ ഈ സ്കെയിൽ പോലുള്ള സാധനം വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സമയം പണം പുറത്തേക്കു വീഴും. ഇതെടുത്ത ശേഷം വസ്തു അതേ സ്ഥലത്തു തന്നെവച്ച് അടുത്ത ആൾ വരുന്നതു വരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു മോഷ്ടാവിന്റെ രീതിയെന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ എടിഎമ്മിൽനിന്നു മാത്രമാണ് ഇയാൾക്കു പണം തട്ടിയെടുക്കാനായത്. ഇത് എടിഎം സംവിധാനത്തിന്റെ രൂപകൽപനയിലുള്ള പിഴവായാണ് വിലയിരുത്തൽ. 18, 19 തീയതികളിലായി കളമശേരി പ്രീമിയർ ജംക്‌ഷനിലുള്ള എടിഎമ്മിൽനിന്നു പണം നഷ്ടമായതായാണ് പരാതി. വൻ തുക തട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതായി മാറി ഈ തട്ടിപ്പ്. ബാങ്കിന്റെ 11 ബ്രാഞ്ചുകളിൽനിന്നു പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള തുക മാത്രമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണു പരാതികളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ അസിസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് മാനേജർ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതിനു പിന്നാലെ കളമശേരി പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കളമശേരി ബ്രാഞ്ചിൽ ഏഴു ഇടപാടുകളിലായി 25,000 രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നു പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പണം നഷ്ടമായവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന ഒൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. പ്രതിക്കായി കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: How the man conducted robbery in South Indian Banks' ATM at Ernakulam?