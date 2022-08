‘ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും?’; അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് ശക്തമാകുന്നതിനിടെ അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ച് സിപിഎം. ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും. അസാധാരണ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമായതിനാൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയും മുതിർന്ന പിബി അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ടും നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.

ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിലാണ് പാർട്ടിയുടെ ആശങ്ക. സംഘപരിവാർ അജൻഡ ഗവർണറിലൂടെ നടത്തുകയാണെന്ന ആരോപണവും പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുള്ളതിനാലാണ് ഗവർണർ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ. ഈ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃതലത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ചർച്ചയായേക്കും.

