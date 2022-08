‘പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർ’; ഇന്ത്യൻ - അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വംശീയ ആക്രമണം: യുവതി അറസ്റ്റിൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന നാലംഗ സംഘത്തെ ആക്രമിക്കുകയും വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുഎസിലെ ടെക്സസിലെ മെക്സിക്കൻ-അമേരിക്കൻ യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടെക്സസിലെ പ്ലാനോയിലെ എസ്മെറാൾഡ അപ്‌ടൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ടെക്‌സസിലെ ഡാലസിലെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്താണ് സംഭവം.



യുവതി ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ‘‘ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ വെറുക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം വേണമെന്നതിലാണ് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതം മഹത്തരമായിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ’’ – യുവതി വിഡിയോയിൽ ചോദിക്കുന്നു. താൻ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന യുവതി, ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

തന്റെ അമ്മയും മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പോയപ്പോഴാണ് സംഭവമുണ്ടായതെന്ന് വിഡിയോ പങ്കുവച്ച റീമ റസൂൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമണം, ദേഹോപദ്രവം, തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എസ്മെറാൾഡ അപ്‌ടനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

