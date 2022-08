ഗുലാം നബി ആസാദിനു പിന്തുണ; കശ്മീർ കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കശ്മീർ കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി. ആസാദിനു പിന്നാലെ, കശ്മീരിലെ 5 മുതിർന്ന നേതാക്കളാണു രാജിവച്ചത്. ഇവർ ഡൽഹിയിൽ ആസാദിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തേ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും ആയിരുന്ന ജി.എം.സരൂരി, ഹാജി അബ്ദു‌ൽ റാഷിദ്, മുഹമ്മദ് അമിൻ ഭട്ട്, ഗുൽസാർ അഹമ്മദ് വാനി, ചൗധരി മുഹമ്മദ് അക്രം എന്നീ നേതാക്കളാണു രാജിവച്ചത്.

കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ച ആസാദ്, പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും രാജിവച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് അഞ്ചു പേജുള്ള രാജിക്കത്തു നൽകിയാണ് ആസാദ് പാർട്ടി വിട്ടത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി വർഷങ്ങളായുള്ള ആത്മബന്ധവും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുമായുള്ള അടുപ്പവും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണ സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നു രാജിവച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണു പാർട്ടിയിൽനിന്നുതന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദ് പടിയിറങ്ങുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ മുൻ അംഗവും വിമത ജി23 സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയുമാ‌ണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായും ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Five Congress leaders resign in support of Ghulam Nabi Azad