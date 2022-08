തിരുവനന്തപുരം∙ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടാതെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓട്ടോ–ടാക്സി പദ്ധതിയായ ‘കേരള സവാരി’. ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ‘കേരള സവാരി ആപ്’ ഇതുവരെ എത്താത്തതിനാൽ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നിരവധി ഓട്ടോ – ടാക്സി ഡ്രൈവരും കാത്തിരിപ്പിലാണ്.



ഓട്ടോ, ടാക്സികളില്‍ മിതമായ നിരക്കില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു യാത്ര യാഥാർഥ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ‘കേരള സവാരി’ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി. ഗൂഗിളിന്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധന കഴിഞ്ഞാലേ ആപ് പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാകൂ. ഇതാണ് വൈകുന്നതിനു കാരണമെന്നാണു തൊഴില്‍ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

English Summary: Kerala Savaari App not yet available on Google Play Store