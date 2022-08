കർദിനാൾമാരുടെ വാഴിക്കൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി റോമിലേക്ക്

കൊച്ചി ∙ നാളെ റോമിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ കർദിനാൾമാരുടെ വാഴിക്കൽ ചടങ്ങായ കൺസിസ്റ്ററിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മേജർ ആർച്ച്‌ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി റോമിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. സഭയുടെ മെത്രാൻ സിനഡിന്റെ സമ്മേളനം പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെയാണ് കർദിനാളിന്റെ റോമിലേക്കുള്ള യാത്ര. 29, 30 തീയതികളിൽ മാർപാപ്പയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർദിനാൾമാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സെമിനാറിലും മേജർ ആർച്ച്‌ബിഷപ്പ് പങ്കെടുക്കും.

വത്തിക്കാൻ കൂരിയാ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടു ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രെദിക്കാത്തേ എവാൻഗേലിയും എന്ന അപ്പസ്തോലിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അധികരിച്ചാണ് സെമിനാർ നടത്തുന്നത്. ഭാരതത്തിൽനിന്നും ഏഷ്യയിൽനിന്നുമുള്ള പുതിയ കർദിനാൾമാരെ അനുമോദിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു കർദിനാൾ തിരികെ എത്തും.

