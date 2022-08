ഇന്ദിര ‘കണ്ടെത്തി’, രാഹുൽ ‘ഉപേക്ഷിച്ചു’; ഗുലാം നബി പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഗുലാം നബി ആസാദ് പാർട്ടി വിട്ടാൽ കോൺഗ്രസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? സംഭവിക്കുമെന്നും ഇല്ലെന്നും ഒരു പോലെ വാദിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇല്ലെന്നു പറയാമെങ്കിലും, കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ദുർഘട കാലത്ത് ആസാദ് നൽകുന്ന സന്ദേശം നല്ലതല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും. എട്ട് വർഷത്തിലേറെയായി അധികാരമില്ലാതെയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണമില്ലാതെയും നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ഇതിലേറെയൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ലെന്നു പറയുന്നവരും ഏറെ. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വാളോങ്ങി പോരാടാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ജി23 സംഘത്തിലെ പ്രധാനി ആയിരുന്നു ആസാദ്. ഏറെ നാളായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി അകൽച്ചയിലുമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ വിടവാങ്ങൽ നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്നു വേണം കരുതാൻ. എന്നാൽ പാർട്ടി വിട്ടവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനോ അനുനയിപ്പിക്കാനോ ഒരു ശ്രമവും ഇല്ലാതെ പോയതാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് നേരിടുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണം എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവർ ഏറെയാണ്. രാഹുൽഗാന്ധി പാർട്ടിയെ തകർക്കുന്നു എന്ന വിമത ശബ്ദം ഉയർത്തിയ ജി23 സംഘത്തിലെ കപിൽ സിബൽ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപേ പാ‍ർട്ടി വിട്ട് സമാജ്‌വാദിയിൽ ചേ‍ർന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായി. നേതൃത്വത്തെ വിരട്ടാൻ നോക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ആനന്ദ് ശർമയാണ്. ഗുലാം നബിയുടെ പാതയിലേക്ക് ശർമ പോകുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ആഴ്ച മുൻപ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതു മുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ശർമ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാകില്ലെന്നു വേണം കരുതാൻ

∙ ഇന്ദിര കണ്ടെത്തിയ നേതാക്കൾ

ഗുലാം നബി ആസാദിലെ നേതൃപാടവം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പുത്തൻ നേതൃത്വമല്ല. ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ, 1978ലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഒപ്പം നിന്ന യുവാക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഗുലാം നബി. അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ നിരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അതുവരെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങി നിന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ആസാദിനെ, ഇന്ദിര യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആക്കി. അന്ന് ഒപ്പം നിന്ന രാമചന്ദ്രറാഥ്, താരിഖ് അൻവർ, ഗുരുദാസ് കാമത്ത്, അശോക് ഗെലോട്ട്, കമൽനാഥ്, പി.ചിദംബരം, മുകുൾ വാസ്നിക് തുടങ്ങിയവരുടെ വലിയ യുവനിരയിൽ, മുന്നിലായിരുന്നു ആസാദിന്റെ സ്ഥാനം.

ഇന്ദിര ഗാന്ധി. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

ഇന്ദിര അധികാരത്തിലേക്കു മടങ്ങി വന്നതോടെ രാമചന്ദ്രറാഥിനു പിന്നാലെയാണ് ആസാദ് 1980ൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുന്നത്. അന്ന് ഇന്ദിരയെ വെല്ലുവിളിച്ചു പുറത്തുപോയ അംബികാ സോണി, പ്രിയരഞ്ജൻ ദാസ് മുൻഷി, മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഖുറേഷി തുടങ്ങിയവർ പിന്നീട് ഇന്ദിരയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു തിരിച്ചെത്തി. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട യുവനേതാവിനെ 1980ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാസിമിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തിച്ചാണ് നേതൃനിരയിലേക്ക് ഇന്ദിര കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയത്. ഇന്ദിരയ്ക്കു ശേഷം രാജീവിനും ഒരു പരിധിവരെ സോണിയയ്ക്കും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആസാദ്. പക്ഷേ രാഹുലുമായി അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ലാതായതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിടവാങ്ങലിൽ കലാശിച്ചത്.

∙ കോൺഗ്രസിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്റെ കാലം

2014 ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം നഷ്ടമായതോടെ കോൺഗ്രസിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്റെ കാലമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പേർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം മാറ്റിയെഴുതിയ കാലമാണ് ഈ ദശാബ്ദം. പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു ചുവടു മാറ്റിയതോടെ, ഒട്ടേറെപ്പേർ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്നു. പ്രമുഖരും അപ്രധാനികളുമായ നൂറു കണക്കിനു പേരാണ് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. 2013 ൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ ബിജെപി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിലും മറ്റു പാർട്ടികളിലും ചാഞ്ചാട്ടക്കാർ കൂടിയത്.

നേതാക്കളുടെ കൂറുമാറ്റം സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും ഉലച്ചതും ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിനെയാണ്. 2013 ൽ തുടങ്ങി 2022 മാർച്ച് വരെ അഞ്ഞൂറോളം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസുകാരാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. താഴേത്തട്ടിലെ നേതാക്കൾ അതിലേറെയുണ്ട്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ) നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, എംപിമാരോ എംഎൽഎമാരോ ആയ 393 പേർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടെന്നാണ് കണക്ക്. 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്താണു തുടക്കമിട്ടതെങ്കിലും 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തും തുടർന്നു നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമിടയിലാണ് ഏറെ നേതാക്കളും കോൺഗ്രസിനെ കയ്യൊഴിഞ്ഞത്.

∙ തുടക്കമിട്ടത് ജയന്തി

2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനത്തോടെ, കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന തിമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജയന്തി നടരാജനാണ് രാഹുലിനെതിരെ കത്തെഴുതി ആദ്യം പാർട്ടി വിട്ടത്. കശ്മീർ, മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെയും ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടു. ഹരിയാനയിലെ ചൗധരി ബിരേന്ദ്ര സിങ്ങും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദത്താമേഘെയും രഞ്ജിത് ദേശ്മുഖും പഞ്ചാബിലെ ജഗമീത് ബ്രാറുമെല്ലാം 2014 ൽ ആദ്യം ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന നേതാക്കളാണ്. കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം അവതാർ സിങ് ബദാനയും (ഹരിയാന) മംഗത്റാംശർമയും (ജമ്മു) അതേസമയം തന്നെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡൽഹിയിലെ കൃഷ്ണ തിരാഥും പാർട്ടി വിട്ടവരിൽപ്പെടും. അസമിലെ നേതാവായിരുന്ന എഐസിസി സെക്രട്ടറി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ പാർട്ടി വിട്ടത് രാഹുലിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇടഞ്ഞാണ്. ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ശർമ ഇന്ന് അവരുടെ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മണിപ്പൂരിലെ നേതാവായിരുന്ന എൻ. ബിരേൻ സിങ്ങും കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ത്രിപുരയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് നാല് വർഷം മുൻപ് മാത്രമാണ്. മണിപ്പൂരിലെ തന്നെ ഗോവിന്ദ്ദാസ് കോത്ജാം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഏറെക്കാലമായില്ല.

2019 ൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ മറ്റു പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പാർട്ടി വിട്ടു. അതിൽ പ്രമുഖൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തന്നെയാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നായകനായിരുന്ന സിന്ധ്യ, നേതൃത്വത്തിന്റെ അവഗണന ആരോപിച്ചാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ സിന്ധ്യ വൈകാതെ കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തുകയായിരുന്നു. 2017 ൽ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ബിജെപി നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ജിതിൻ പ്രസാദ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയത്.

യുപി പിസിസി അധ്യക്ഷയായിരുന്ന റീത്ത ബഹുഗണജോഷിയും ഇക്കാലത്ത് ബിജെപിയിലെത്തി. പിന്നീട് സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും എംപിയുമായി. റായ്ബറേലിയിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയായിരുന്ന അദിതി സിങ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ ബിജെപി എംഎൽഎ ആണ്. പാർട്ടി വിട്ടവരിൽ പ്രമുഖൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അമരിന്ദർ സിങ്ങാണ്. നേരിട്ട് ബിജെപിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു അമരിന്ദർ. അതേസമയം, ഏറ്റവുമൊടുവിൽ, ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ മാത്രം, ഉന്നതതരായ ഇരുപതിൽപരം നേതാക്കൾ പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കപിൽ സിബൽ, പഞ്ചാബ് മുൻ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ ജക്കർ, അസം പിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന റിപ്പൺ ബോറ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ.വി തോമസ്, ഗുജറാത്ത് പിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ, കർണാടക പിസിസി ഉപാധ്യക്ഷനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പ്രമോദ് മധ്വരാജ് എന്നിവരുടെ രാജി പാർട്ടിയെ നടുക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു.

ഉത്തരഖണ്ഡ് പിസിപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കിഷോർ ഉപാധ്യാ പാർട്ടിവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്താണ്. തമിഴ്നാട്ടി‍ൽ ജികെ മൂപ്പനാരുടെ മകൻ ജി.കെ വാസൻ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പു തന്നെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപി പക്ഷത്ത് ചേക്കേറി. 2014 ലെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട ആന്ധ്രയിൽ, ഇന്ന് പാർട്ടി ഘടകം നാമമാത്രമാണ്. പാർട്ടി ദുർബലമായ ഒഡീഷയിൽ പലരും ചേക്കറിയത്. ബിജു ജനതാദളിലേക്കാണ്.

∙ പലതും അപ്രതീക്ഷിതം; ആശ്വാസവുമുണ്ട്

ഏറെക്കാലമായി ഇടഞ്ഞു നിന്നെങ്കിലും കപിൽ സിബൽ സീറ്റിനു വേണ്ടി പാർട്ടി വിടുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല. പഞ്ചാബിൽ നാലു മുൻ മന്ത്രിമാരടക്കം ഏഴ് നേതാക്കൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ധരംസിങ്ങിന്റെ മകൾ പ്രിയദർശിനി അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. മുൻകേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള അശ്വിനികുമാർ അടുത്തിടെ പാർട്ടി വിട്ടു. യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആർപിഎൻ സിങ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ബംഗാളിൽ പ്രമുഖരായിരുന്ന സുമൻ മിത്ര, മനസ് ഭുയാൻ തുടങ്ങിയവർ തൃണമൂലിൽ ചേക്കേറുകയായിരുന്നു.

ഹരിയാനയിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന കുൽദീപ് ബിഷ്ണോയ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് ഒരാഴ്ച മുൻപു മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒട്ടേറെ പേർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. ആഷിഷ് ദേശ്മുഖ്, ഹർഷവർധൻ പാട്ടീൽ, കൃപശങ്കർ സിങ്, ഗണേശ് തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രമുഖർ. കോൺഗ്രസ് വിട്ട പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ശിവസേനയിലാണ് ചേർന്നത്. ഇത്തവണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്താണ് ഗോവയിൽ പാർട്ടി ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്. എഡ്വേർഡോ ഫെലേറിയോ ആണ് ആദ്യം കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. പിന്നാലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി രവി നായിക്കും കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേക്കേറി. ഭരണം കിട്ടാതെ പ്രതിപക്ഷത്തായിട്ടും വലിയ കൊഴി‍ഞ്ഞു പോക്ക് ഭീതിയിലാണ് ഗോവ കോൺഗ്രസ്.

സുഷ്മിത ദേവ്. ചിത്രം: twitter/SushmitaDevAITC

അസമിലെ മുതിർന്ന നേതാവിയിരുന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുമായ സുഷ്മിതാ ദേവ് പാർട്ടി വിട്ടതും നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. തെലങ്കാനയിൽ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കോമാട്ടി രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി ബിജെപിയിലേക്കാണ് ചേക്കേറയത്. വൈകാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൂറുമാറ്റം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഹിമാചലിൽ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ സ്വന്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

പാർട്ടി നയങ്ങൾ പോരെന്ന പേരിൽ സിപിഐ വിട്ട കനയ്യകുമാർ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസം പകർന്ന വാർത്തയാണ്. നാനാ പഠോളെ, കൃഷ്ണ തിരാഥ്, രാജ് കുമാർ ചൗഹാൻ, അരവിന്ദ് സിഹ് ലൗലി തുടങ്ങിയവരുടെ മടങ്ങി വരവും കനയ്യകുമാറിന്റെയും ഗുജറാത്തിലെ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയുടേയും കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ചേക്കേറലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്റെ കാലത്തും പാർട്ടിക്ക് ആശ്വാസവും കരുത്തുമാകുന്നതാണ്. കോൺഗ്രസ് കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം തിരയുന്ന ഗുജറാത്തിലും ബിഹാറിലും കനയ്യയുടെയും ജിഗ്നേഷിന്റെയും വരവ് കോൺഗ്രസിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

∙ കേരളത്തിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്

കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്താണ് ഏതാനും നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് സിപിഎമ്മിൽ ചേക്കേറിയത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട പി.എസ്.പ്രശാന്ത് (നെടുമങ്ങാട്), വിജയ്ഹരി (മണലൂർ) എന്നിവരും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ.പി.അനിൽ കുമാർ, ജി. രതികുമാർ എന്നിവരും സിപിഎമ്മിലാണ് അഭയം തേടിയത്. ഒട്ടേറെ തവണ എംപിയും സംസ്ഥാന മന്ത്രിയുമായിരുന്ന പി.സി. ചാക്കോ കോൺഗ്രസ് നേത്യത്വത്തോട് ഇടഞ്ഞ് പാർട്ടി വിട്ട് പവാറിന്റെ എൻസിപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺഗ്രസ് വിട്ട മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ലതിക സുഭാഷും എൻസിപിയിൽ അഭയം തേടിയത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ആഘാതമായി. എന്നാൽ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ദീർഘകാലം എംപിയും എംഎൽഎയുമായിരുന്ന കെ.വി തോമസ് പാർട്ടി വിട്ടത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചു. ഗുലാം നബി ആസാദിനു പിന്നാലെ കശ്മീരിൽ ഏതാനും നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച അമരിന്ദറിന്റെ പാതയിലേക്കാണോ ആസാദും എന്നാണ് നിരീക്ഷകർ ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. അതു സംബന്ധിച്ച സൂചനകളും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ‘പോകുന്നവർ പോകട്ടെ’ എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന.

English Summary: Not only Ghulam Nabi Azad, but also Many Leaders Quits Congress; What will be the Future of the Party?