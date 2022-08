ആരതി ഉഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടനിൽ ഗോപൂജ; വൈറലായി ഋഷി സുനക്കിന്റെ പ്രചാരണം

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പിന്തുണ തേടി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുകയാണ്. ലണ്ടനിൽ അദ്ദേഹം ഗോപൂജ നടത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഭാര്യ അക്ഷതാ മൂർത്തിക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഗോപൂജ നടത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഗോപൂജ നടത്തിയത് യുകെയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിനിടയിലും വലിയ ചര്‍ച്ചയായി.

ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായി മാറാതെ ഇരുഭാഗത്തേക്കും കൂടുതൽ സജീവമാക്കുകയാണു തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഋഷി പറഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യയിലെത്താനും പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സംവിധാനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‌പിന്തുണ തേടി ഋഷി സുനക് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രചാരണം നടത്തി.

English Summary: Rishi Sunak performs Gau pooja with wife in London, wins praise from Indians