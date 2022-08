നടക്കാനാകാതെ സൊനാലി, താങ്ങിപ്പിടിച്ച് സഹായി; ഗോവാദൃശ്യം പുറത്ത്– വിഡിയോ

പനജി ∙ ബിജെപി നേതാവും നടിയുമായ സൊനാലി ഫൊഗട്ട് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, സൊനാലി പോയ ഗോവയിലെ റസ്റ്ററന്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. തിങ്കളാഴ്ച ഗോവയിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയ സൊനാലിയും സഹായികളും അന്നു രാത്രിയാണ് അഞ്ജുന ബീച്ചിലെ പാർട്ടി സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നായ ‘കുർലീസ്’ റസ്റ്ററന്റിൽ എത്തിയത്.‍

സ്വയം നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സൊനാലിയെ, സഹായിയായ സുധീർ സാഗ്‌വൻ താങ്ങിക്കൊണ്ടു പുറത്തേയ്ക്കു പോകുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഹോട്ടലിലേക്കു പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സഹായി സുഖ്‌വിന്ദർ വസിയും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഇരുവരും കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ നടിയെ സെന്റ് ആന്റണീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

റസ്റ്ററന്റിൽ നടന്ന പാർട്ടിക്കിടെ സുധീർ സാഗ്‌വനും സുഖ്‌വിന്ദർ വസിയും ചേർന്ന് സൊനാലിയെ നിർബന്ധിച്ചു ലഹരി കലർന്ന ദ്രാവകം കുടിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതു പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു. തെളിവായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഹരി ഉള്ളിൽ ചെന്നതിനെ തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായ സൊനാലിയെ പ്രതികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് സൊനാലി മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ സൊനാലിയുടെ സഹോദരൻ റിങ്കു ധാക്ക ഇതിനോടു വിയോജിക്കുകയും വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. സൊനാലിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ആയുധം പ്രയോഗിച്ചതു മൂലമുള്ള പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോ‌ർട്ടത്തിലാണ് പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

