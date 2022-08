പാലക്കാട് ∙ കൂറ്റനാട് അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ മുഖത്ത് തെരുവുനായ കടിച്ചു. വീടിനു സമീപം നിന്ന കുട്ടിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് മുഖത്തും പുറത്തും കാലിനും പരുക്കേറ്റു. തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Stray dog attacked five year old girl at Palakkad