‘ഇന്ത്യ ഭാവിയിൽ യുഎസിന്റെ നിർണായക പങ്കാളി; ചൈനയെ നേരിടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക്’

വാഷിങ്ടൻ∙ ഭാവിയിൽ യുഎസിന്റെ നിർണായക പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നും ചൈനയെ നേരിടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും യുഎസ് നാവികസേന മേധാവി മൈക്കിൾ ഗിൽഡേ. വാഷിങ്ടനിലെ ഹെറിറ്റേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിലേക്കും തയ്‌വാനിലേക്കും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്കും ഒരു കണ്ണെറിയേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ചൈന. മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തേക്കാളും ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാവിയിൽ യുഎസിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിയായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയെയാണ്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ യുദ്ധസമാന മേഖല യുഎസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ അതിർത്തി സംബന്ധമായ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്ടോബറിലെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷം ചൈനയ്ക്ക് ഇരട്ടിപ്രഹരം നൽകുമെന്നാണ് യുഎസ് വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം. തയ്‌വാനിലെ പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിട്ട് സംഭാവനകൾ നൽകാനായില്ലെങ്കിലും ചൈനയുടെ ശ്രദ്ധ തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലേക്കു തിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകുമെന്നാണ് മുൻ പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽബ്രിഡ്ജ് കോലി ജപ്പാനിൽ നടന്ന ക്വാഡ് യോഗത്തിൽ ഒരു മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞത്. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ കഴിയാവുന്നത്ര വൻ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറണമെന്നാണ് ജപ്പാനും യുഎസും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിലേ ചൈനയുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിക്കാനാകൂ. അതുവഴി ചൈനയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: India To Play A Key Role In Countering China: US Navy Chief