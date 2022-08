ബിജെപി ‘റാഞ്ചാതിരിക്കാൻ’ റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് മാറി സോറനും എംഎൽഎമാരും; വിഡിയോ

റാഞ്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ അയോഗ്യതാ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനിടെ ജാർഖണ്ഡിൽ അണിയറനീക്കങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലാക്കി ഭരണമുന്നണി. മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് എംഎൽഎമാരും തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു മാറി. റാഞ്ചയിൽനിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഖുന്തി ജില്ലയിലുള്ള റിസോർട്ടിലേക്കാണ് ഇവർ പോയതെന്നാണ് സൂചന.

മുഖ്യമന്ത്രിയും എംഎൽഎമാരും ലഗേജുകളുമായി മൂന്നു ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി റാഞ്ചുന്നത് തടയാനാണ് നീക്കം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ബംഗാളിലേക്കോ ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്കോ എംഎൽഎമാരെ മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്‌പുരിലുള്ള പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ മുറികൾ ഒഴിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മാരത്തൺ ചർച്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ നടന്നത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം ചേർന്നത്. എല്ലാ എംഎൽഎമാരും ലഗേജുമായാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. ഖുന്തിയിലേക്ക് പോയ സംഘത്തിൽ നിലവിൽ 43 എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്. 81 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഭരണമുന്നണിക്ക് ആകെ 49 എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്.

അതിനിടെ, ഹേമന്ത് സോറന്റെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. സോറനെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഗവർണർ രമേഷ് ബൈസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് ഇന്ന് അയച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണമില്ല. റാഞ്ചിയിലെ സ്വന്തം ഖനിക്ക് ഭരണസ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് സോറൻ അനുമതി പുതുക്കിയെടുത്തെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി.

തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ അയോഗ്യനാക്കിയാലും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടർന്നേക്കും. എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടർന്ന് 6 മാസത്തിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ മതിയെന്നതു കൊണ്ടാണിത്.

