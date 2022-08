കൊച്ചി മെട്രോ ദിവസം 1 കോടി വരെ നഷ്ടത്തിലാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ, 7250 കോടി ചെലവായതാണ്. 60,000 കോടിയുടെ സിൽവർ ലൈൻ ആലോചനയിലാണ്. മെട്രോയിൽ ദിവസവും കയറുന്നത് 75,000 പേരാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ചെലവും നഷ്ടവുമൊക്കെ സർക്കാർ സഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കെഎസ്ആർടിസി അങ്ങനെയാണോ? ദിവസവും 20 ലക്ഷം സാധാരണക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രാസംവിധാനമാണ്. വർഷങ്ങളുടെ നഷ്ടക്കണക്കുകളും പരാധീനതയും പറഞ്ഞ് നിരങ്ങിയും മുടന്തിയും ആ കെഎസ്ആർടിസി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് സർക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുകയല്ലേയെന്നാണ് സംശയം. 6000 ബസുണ്ടായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ 3200–3500 സർവീസിൽ ഒതുങ്ങി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ പിൻവാങ്ങുന്നു. പൊതുഗതാഗതത്തിൽ കൃത്യതയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് വായ്പയെടുത്തും ഒരു ബൈക്കു വാങ്ങി സഞ്ചരിക്കാം എന്ന് ജനം കരുതുന്നത്. നാട്ടിൽ വാഹനം പെരുകുന്നു, അന്തരീഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ കാര്യവുമൊക്കെ കണക്കു പറഞ്ഞ് സർക്കാരിന് പരാതി പറയാൻ അതുമൊരു കാരണമാകും. എന്നാൽ യഥാർഥ കാരണത്തിലേക്ക് സർക്കാരുകൾ കടക്കുന്നില്ല. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം സർക്കാർ നടത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് എങ്ങും ലാഭത്തിലല്ല. ഭരിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മെച്ചമാണെന്ന് മേനി പറയാമെന്നു മാത്രം. പക്ഷേ അവിടെയുമൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ടാണ് പൊതുഗതാഗതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡീസൽ സബ്സിഡിയ്ക്ക് മാസം 100 കോടിയോളം തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട് കോർപറേഷനു നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. 21,000 ബസുകളും തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊതുഗതാഗതത്തിൽ സർക്കാർ സർവീസിനയ്ക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ 6000 ബസുകൾ 6 വർഷം കൊണ്ട് 3200 ബസിലെത്തി. 25,000 സ്വകാര്യ ബസുകളുണ്ടായിരുന്നത് 7000ത്തിലെത്തി. ജനം പിന്നെ എങ്ങനെ യാത്രചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറിയ കഥയാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. കൃത്യസമയം പാലിച്ച് നല്ല ബസുകൾ കിട്ടിയാൽ കെഎസ്ആർടിസിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ഇൗ യാത്രക്കാർ ഒരുക്കമാണ്.



∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും മാത്രമല്ല, കെഎസ്ആർടിസിയിലുള്ളവരും ഉത്തരം തേടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സിഐടിയു നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണോ കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും വിധമായിരുന്നു. ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെതിരെ എല്ലാ മോശം വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചായിരുന്നു സിഐടിയുവിന്റെ പ്രകടനം. പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സിഐടിയു ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണമെന്ന്. ഇടയ്ക്ക് മന്ത്രിയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. സിഎംഡി ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുമായ ബിജു പ്രഭാകറിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം. യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പഴയതുപോലെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ നാട്ടിൽ ഇല്ല പലയിടത്തും യാത്ര പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ഇന്ധന ക്ഷാമമെന്നും ബസുകൾ കുറവെന്നുമൊക്കെ പല കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴായി മാനേജ്മെന്റ് നിരത്തുമ്പോഴും

കെഎസ്ആർടിസി കരകയറുകയാണോ അതോ പ്രതിസന്ധികൾ ഓരോന്നും പൂർണമായും പുറത്തേക്ക് വന്നതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പിന്നിലെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. ബിജു പ്രഭാകർ സിഎംഡിയായി വന്ന ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് യൂണിയനുകളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അതിന് മന്ത്രി ആന്റണിരാജുവിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയും കൂടിയായപ്പോൾ യൂണിയനുകളുടെ എതിർപ്പ് മൂർഛിച്ചു. തങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഇൗ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ സിഐടിയു നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സിഐടിയുവിന്റെ നിലയും പരുങ്ങലിലായത്.

∙ അവസാന ബെല്ലടിക്കേണ്ട് സിഎം

ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിമാരായ ആന്റണി രാജുവും വി. ശിവൻകുട്ടിയും 2 തവണ മണക്കൂറുകളോളം ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഒറ്റക്കാര്യത്തിൽ ആ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയെ രക്ഷപെടുത്താൻ പഠനം നടത്തിയ സുശീൽ ഖന്ന കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ ജോലിചെയ്താൽ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം വിശ്രമവുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് മാറ്റി 12 മണിക്കൂർ എന്നത് സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന രീതി. ആഴ്ചയിൽ ആറു ദിവസവും ജോലിയ്ക്കു വരണം.

∙ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ഇടതുസർക്കാരോ?

ഇൗ ചോദ്യമാണ് സിഐടിയുവും ഒപ്പം സിപിഐയുടെ എഐടിയുസിയും ചോദിക്കുന്നത്. 8 മണിക്കൂർ ജോലി, 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമം, 8 മണിക്കൂർ വിനോദം എന്ന ലോകതൊഴിലാളി മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ ഇടതിന്റെ നാട്ടിൽ പൊളിച്ചെഴുതി 12 മണിക്കൂർ ജോലിയെന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് തീരാകളങ്കമാകില്ലേ സിഐടിയുവിന് ഇതാണ് സിഐടിയു അണികളും നേതാക്കളും പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇൗ എട്ട് മണിക്കൂർ വാദം 1961 ലെ കേരള മോട്ടർ വാഹനതൊഴിലാളി നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെയും കെഎസ്ആർടിസിയുടെയും വാദം.

12 മണിക്കൂർ ജോലി സമയം നിശ്ചയിച്ചാലും സ്റ്റിയറിങ് ഡ്യൂട്ടി (അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം) 8 മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമേ കാണുവെന്നാണ് പുതിയ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന സർക്കാർ പറയുന്നത്. ബാക്കി 4 മണിക്കൂർ ഡിപ്പോയിൽ തന്നെ കാണണം. ജോലിക്കു നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ജോലി ചെയ്യണം. എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നേരം ബസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അധിക ബത്തയും സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. 12 മണിക്കൂർ ജോലിയെന്നത് ലോക തൊഴിലാളി നിയമത്തിനെതിരാണെന്ന വാദമാണ് സിഐടിയുവും ബിഎംഎസും ഐഎൻടിയുസിയും എഐടിയുസിയും ഒക്കെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

∙ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചർച്ചയെത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ സിഐടിയുവിനെ മെരുക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഗതാഗതവകുപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നും സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ സിഐടിയു നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഐടിയു ഇക്കാര്യത്തിൽ വഴങ്ങേണ്ടിവരും. പകരം 12 മണിക്കൂറിൽ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള നാല് മണിക്കൂറിന് ഇരട്ടി ബത്ത എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിപ്പിച്ച് അണികളെ പിടിച്ചുനിർത്തേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ബിഎംഎസും ഐഎൻടിയുസിയും വഴങ്ങുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം.

ഇപ്പോഴുള്ള ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം മാത്രമേ ജിവനക്കാർ ജോലിക്കെത്തുന്നുള്ളു എന്നതിനാൽ കണ്ടക്ടറുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവറില്ല, ഡ്രൈവറുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറില്ലെന്ന അവസ്ഥയിൽ ദിവസവും 500–600 ബസുകളാണ് സർവീസിന് അയയ്ക്കാനാകാതെ ഡിപ്പോകളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാകും ഇൗ ബസുകൾ സർവസിന് ഇറങ്ങുന്നതോടെ ദിവസവും 2 കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന കണക്കുകൾ.

∙ യൂണിയനുകളെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുമോ

സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പിടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിന്നില്ലെന്ന നിലയെത്തും. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത നീക്കം. ഓരോ ഡിപ്പോയിലും യൂണിയൻ പ്രതിനിധിയ്ക്കു ഡ്യൂട്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന കീഴ് വഴക്കം ഇപ്പോഴുണ്ട്. അങ്ങനെ അംഗീകൃത യൂണിയനുകൾ 3 പേർക്ക് 3 പേർ വീതം എല്ലാ ഡിപ്പോയിലും ജില്ലാ –സംസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇവർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇൗ ആനുകൂല്യം മാത്രമല്ല. ഇവരാണ് ഡിപ്പോ ഭരിക്കുന്നതെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്ന ആക്ഷേപം. ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതു മുതൽ കന്റീൻ ലേലത്തിൽ വരെ ഇവരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഡിപ്പോയിലെ എടിഒമാർ വഴിമുട്ടിയെന്ന പരാതികളും വ്യാപകം. ഇത് പൊളിച്ചെഴുതാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഗതാഗതവകുപ്പ്. 379 പേരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് 30 ആയി ചുരുക്കണമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട്. ഇതും അംഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നാൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. പക്ഷേ കെഎസ്ആർടിസിയെ രക്ഷിക്കാൻ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആ വഴിക്കേ നീങ്ങു.

∙ തളർന്നുകിടക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസിയെ കൊല്ലുന്ന ടോൾ

ടോൾ പിരിവ് ഇനത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്കു ഇല്ലാത്ത ബസിന്റെ വരെ വ്യാജബില്ല് നൽകി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞദിവസം കണ്ടെത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിഎംഡി ബിജുപ്രഭാകർ. പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ കമ്പനിയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള നൂറ് കോടിരൂപ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

2011 ഡിസംബർ മുതൽ 2021 നവംബർ 30 വരെ പാലിയേക്കര ടോൾ ഗേറ്റ് വഴി കടന്നുപോയ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളുടെ ടോൾ ബില്ലാണ് കെഎസ്ആർടിസി നൽകാനുള്ളത്. കമ്പനി പെൻഡ്രൈവിൽ 10 വർഷത്തെ ബില്ലുകൾ കൈമാറി. ഇൗ ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വ്യാജന്റെ പടയോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്.

6908 ബസുകളുടെ ട്രിപ്പുകളായി കാണിച്ചത് വ്യാജബില്ലുകളാണെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ധസംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ടോൾ ഗേറ്റ് വഴി പരമാവധി 2 തവണ കടന്നുപോകാറുളള സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ദീർഘദൂര ബസുകൾ ദിവസം 6 തവണ കടന്നുപോയതായി ബില്ലുകളുണ്ട്. കെഎൽ 15,10837 എന്നിങ്ങനെ 5 അക്ക നമ്പരുള്ള 6 ബസുകൾ 70 തവണയൊക്കെ ടോൾ ഗേറ്റ് കടന്നുപോയെന്നും ബില്ലുകളുണ്ട്. അഞ്ചക്ക നമ്പർ ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് വേറെ കാര്യം. ഇതൊക്കെ വ്യാജ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരുകളാണെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഗതാഗതവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2005ന് മുൻപ് ആക്രി ലേലം നടത്തി പൊളിച്ച ചില ബസുകൾ 2020ൽ ടോൾ ഗേറ്റ് വഴി കടന്നുപോയതിന്റെ ബില്ലുകളുമുണ്ട്. പൊളിച്ച ബസുകളുടെ നമ്പരിൽ 223 ട്രിപ്പുകളുടെ ബില്ല് വഴി 1.55 ലക്ഷം രൂപയുടെ തന്നെ ക്രമക്കേട് കണ്ടുപിടിച്ചു. മാത്രമല്ല, കെഎൽ 15 എ,7821 എന്ന 2022ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ബസ് 2020ന് മുൻപ് തന്നെ ടോൾ ഗേറ്റ് കടന്നുപോയതായാണ് വ്യാജബില്ല്. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജബില്ലുകൾ 1.41 ലക്ഷം രൂപയുടേതായുണ്ട്. പാലിയേക്കര ടോളിന്റെ 10 കിമി ചുറ്റളവിന് താഴെയുളള ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പകുതി ചാർജ് എന്ന നിയമമുള്ളപ്പോൾ ഇൗ ബസുകൾക്ക് ട്രിപ്പുകൾക്ക് ഇരട്ടി ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടെത്തിയത്.

പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ ധനവകുപ്പിന്റെ തട്ടിക്കളി

ആകെ വരുമാനം മാസം 180 കോടിയാണ്. ഇതിൽ നേർപകുതിയാണ് ഇന്ധനചെലവ്. മാസം ശമ്പളം നൽകാൻ 82 കോടിയാണ് വേണ്ടത്. ബാക്കി പിഎഫിലേക്കും മറ്റും അടയ്ക്കുമ്പോൾ ശമ്പളചെലവ് 90 കോടിയാകും. 30 കോടി രൂപയാണ് ബാങ്ക് വായ്പ മാസം തിരിച്ചടവ്. അഞ്ച് കോടിയോളം എംഎസിറ്റി കേസുകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം. ഇൻഷുറൻസ്, സ്പെയർപാർസ് അങ്ങനെ വരവിനെക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം ചെലവാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി നിലച്ചപ്പോഴാണ് സർക്കാർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാസം 30 കോടി ബാങ്ക് തിരിച്ചടവിനും പിന്നെ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് 20 കോടിയും നൽകാമെന്നത്. ഇൗ 50 കോടി കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസമായി സർക്കാർ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സമയത്ത് നൽകുന്നില്ലെനന്നതാണ് കെഎസ്ആർടിസിയെ കുഴയ്ക്കുന്ന കാര്യം. ഇൗ തുക മാസം ആദ്യം ലഭിച്ചാൽ ശമ്പളം കൃത്യമായി നൽകാനാകും. എന്നാൽ ധനവകുപ്പ് ഇൗ ഫയൽ വച്ചു താമസിച്ചിച്ച് മാസത്തിന്റെ അവസാനം 25 കഴിഞ്ഞാണ് പണം കൈമാറുന്നത് ഇതോടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനാകാതെ കെഎസ്ആർടിസി ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. എന്തായാലും നൽകണം എന്നാൽ അത് നേരത്തെ തന്നുകൂടെ എന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ചോദ്യം. ഇതേ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയും ധനവകുപ്പിനോട് ചോദിച്ചത്. ശമ്പളം അഞ്ചിന് മുൻപ് നൽകണമെന്ന നിർദേശമാണ് ഹൈക്കോടതിയും നൽകിയിത്.

∙ നല്ലകാലം വരുമോ

കെഎസ്ആർടിസിക്കു നല്ലകാലം വന്നില്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം ആകെ വലയും. ഭരണാധികാരികൾക്ക് പരസ്പരം തട്ടിക്കളിക്കാനും യൂണിയനുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം യൂണിയൻ കളിക്കാനുമായി കെഎസ്ആർടിസിയെ ആശ്രയിക്കാമെങ്കിലും യാത്രക്കാരുടെ ഏക ആശ്രയമാണിതെന്ന ചിന്ത ജീവനക്കാർക്കും മാനേജ്മെന്റിനും വരണമെന്നുമാത്രം. 2000 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പങ്കായ 500 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളെങ്കിലും ഉടനെ വാങ്ങാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി. നഗരസർവീസിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച 25 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളും ലാഭത്തിലായെന്ന സന്തോഷവും കെഎസ്ആർടിസി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരും മാറുകയാണെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലെങ്കിലും ആറുമാസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാകുമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

English Summary: KSRTC in Crisis; What is the real reason behind it?