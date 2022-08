‘സൊനാലിയുടെ മകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുന്നു’; നോവായി യശോധര– ചിത്രങ്ങൾ

പനജി∙ ഗോവയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ബിജെപി നേതാവും നടിയുമായ സൊനാലി ഫൊഗട്ടിന്റെ (42) അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചുകാരിയായ മകൾ യശോധര പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം മകളും മ‍ൃതദേഹം ചുമക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആളുകൾ ഏറെ സങ്കടത്തോടെയാണു പങ്കുവച്ചത്. കണ്ണീരോടെ യശോധര അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ.

വെള്ളിയാഴ്ച ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലായിരുന്നു സംസ്‌കാര ചടങ്ങ്. സൊനാലിയുടെ നിരവധി ആരാധകരും സംസ്‌കാര ചടങ്ങിനെത്തി. ‘സൊനാലിയുടെ മകളെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. സൊനാലിയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ’ യശോധരയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഒരാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘സൊനാലിയുടെ മകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം തകരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അമ്മ പ്രധാനമാണ്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ അവൾക്ക് അമ്മയെ നഷ്ടമായി. അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല’ – മറ്റൊരാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം, സൊനാലിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. സൊനാലി മരിക്കുന്നതിന് തലേന്ന് രാത്രി പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഗോവ റസ്‌റ്ററന്റിന്റെ ഉടമ, ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇതോടെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായി. നേരത്തേ, സൊനാലിയുടെ സഹായികളായ സുധീർ സാഗ്‌വൻ, സുഖ്‌വിന്ദർ വസി എന്നിവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

ഗോവയിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയ ഹരിയാനയിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവും നടിയുമായ സൊനാലി ഫൊഗട്ടിനെ ഓഗസ്റ്റ് 23ന് പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൽ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചുള്ള പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

