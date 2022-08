കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദമേകി ‘അടൽ പാലം’; നാടിന് സമർപ്പിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി– ചിത്രങ്ങൾ

വഡോദര ∙ ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി നദിയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയ അടൽ പാലം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നാടിനു സമർപ്പിച്ചു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേരിൽ നിർമിച്ച പാലം ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി ഗുജറാത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോദി തുറന്നുകൊടുത്തത്.

അടൽ പാലം (Photo - Twitter/@SRFDCL) അടൽ പാലം (Photo - Twitter/@yogeshrathore72)

നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ വശത്തെ പൂന്തോട്ടവും കിഴക്കൻ വശത്തെ കലാ – സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് നടപ്പാലം. നദിയുടെ കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ കരകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നടപ്പാലത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാര്‍ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് പാലം നിർമിച്ചത്.

എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്ങും നവീന ഡിസൈനും കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്ന പാലത്തിന് 300 മീറ്റർ നീളവും നടുവിൽ 14 മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട്. കാൽനടയാത്രികർക്കും സൈക്കിൾ യാത്രികർക്കും പ്രധാന പാലത്തിലെ ട്രാഫിക്കിനെ വകവയ്ക്കാതെ നദി കടക്കാം. കുറച്ചുസമയം നദിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം.

നദിയുടെ ഇരു കരകളിൽനിന്നും മുകളിലെയും താഴത്തെയും വോക്ക്‌വേകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമാണം. 2,600 മെട്രിക് ടൺ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. നിറമുള്ള വസ്തു കൊണ്ടാണ് മേൽക്കൂര നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെയ്‌ലിങ്ങുകളുടെ നിർമാണത്തിന് ഗ്ലാസും സ്റ്റെയൻലെസ് സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

