കണ്ണൂർ ∙ നിസ്സാരകാരണങ്ങളുടെ പേരില്‍ തലശേരി നഗരസഭ പൂട്ടിച്ച ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കട തുറന്നു. നഗരസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഉടമ രാജ് കബീറിനു താക്കോല്‍ കൈമാറിയത്. കട പൂട്ടിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് നാടുവിട്ട രാജ് കബീറും ഭാര്യയും ഇന്നലെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ രാജ് കബീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നു.

ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നേതാക്കൾ എത്തിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ നടപടി. നഗരസഭയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് രാജ് കബീര്‍ പറഞ്ഞു. ‘‘നഗരസഭാ അധികൃതർ തക്കോൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടു സംസാരിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. 36 ദിവസമായി പൂട്ടിയിട്ട സ്ഥാപനം തുറന്നുകിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വലിയ ആവശ്യം. ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയതും അതിനുവേണ്ടിയാണ്.

ഈ 36 ദിവസം അനുഭവിച്ച വിഷമം കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യവസായിക്കും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന പ്രാർഥനയാണുള്ളത്. സ്ഥാപനം നന്നായി നടക്കാൻ നഗരസഭയുടെ സഹായം വേണം. ഇതിനു മുൻപും നഗരസഭ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യവസായിക്കും ഇതു സംഭവിക്കരുത്. ഈ സ്ഥാപനം ഇനി മകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും നന്ദി. തുറന്നു തന്നതിന് നഗരസഭയ്ക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും നന്ദി’’ – രാജ് കബീർ പറഞ്ഞു.

