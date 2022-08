മഥുര∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുര റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ രാത്രി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കറുത്ത പാന്റ്‌സും വെളുത്ത ഷര്‍ട്ടുമിട്ട ഒരാള്‍ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. കുഞ്ഞും അമ്മയും കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ സമീപത്തുകൂടി ഇയാള്‍ നടന്നു പോകുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. തിരിച്ചെത്തിയ ഇയാള്‍ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയില്‍നിന്ന് വേര്‍പെടുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയായിരുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിനു സമീപത്തേക്ക് ഇയാള്‍ ഓടുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഉള്ളത്.



ये व्यक्ति रे०स्टेशन मथुरा जं० से अपनी माँ के साथ सो रहे महज 7 माह के बच्चे को उठाकर ले गया।

इस व्यक्ति को पकड़वाने में मदद कीजिये।

आप सिर्फ Retweet कर इसके फ़ोटो/वीडियो को Groups में share कर दीजिये, विशेष कर कासगंज, बदायूँ और बरेली साइड में।

मुझे भरोसा है ये अवश्य पकड़ा जाएगा। pic.twitter.com/fTnuGbSlsi — SACHIN KAUSHIK (@upcopsachin) August 27, 2022

കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താനായി വിവിധ സംഘങ്ങളായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മഥുര പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്ത ആളിന്റെ ചിത്രം പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അലിഗഡ്, ഹത്രസ് മേഖലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കി.

