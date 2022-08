മരട് ഫ്ലാറ്റ് അഴിമതി; ‘അനങ്ങാതെ’ അന്വേഷണം: നിയമലംഘകർ ഇന്നും സർക്കാര്‍ തണലിൽ?

നോയിഡയിൽ നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമിച്ച ഇരട്ട ടവറുകൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഇങ്ങ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മരടുകാരുടെ മനസ്സിലും മുഴങ്ങുന്നുണ്ടാകും. രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇതുപോലൊരു പൊട്ടിത്തെറി മരടിലുമുണ്ടായതാണ്. 69,600 ടൺ അവശിഷ്ടം ഭൂമിയിൽ വന്നു വീണപ്പോഴുണ്ടായ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് മുക്തമായിട്ടില്ല. നോയിഡയിൽ സെക്ടർ 93 എയിൽ സെയാൻ (29 നില), അപെക്സ് (32 നില) എന്നീ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സൂപ്പർടെക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇരട്ട ടവറുകളാണ് ഇന്ന് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തത്. ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലായി 1000 അപാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കിയവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടി അവിടെ തകർന്നു വീണു. ഒന്നാം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ ലാഭ മോഹങ്ങളാണു നിയമം ലംഘിച്ചു കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരാനുള്ള കാരണം. എന്നാൽ ആ നിയമ ലംഘനത്തിനു കൂട്ടു നിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നു സമർഥമായി രക്ഷപ്പെടുന്നു. നോയിഡയിൽ ഇന്ന് ‘മരട്’ ആവർത്തിച്ചു. നാളെ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിച്ചേക്കാം. കാരണം, നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു രാജ്യത്തു കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കെടുത്താൽ തീരുന്നതല്ല. മരടിൽ അന്ന് എന്താണു സംഭവിച്ചത്. തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ചു മരടിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ? ആരാണു യഥാർഥത്തിൽ മരടിലെ നിയമ ലംഘകർ?

∙ മരടിൽ അന്ന് സംഭവിച്ചത്?

2020 ജനുവരി 11,12 തീയതികളിലാണു മരടിൽ 4 ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ 5 ടവറുകൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തത്. തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ചതായിരുന്നു കാരണം. കുണ്ടന്നൂരിലെ എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത്ത് (19 നിലകൾ, 91 അപ്പാർട്മെന്റുകൾ), നെട്ടൂരിലെ ആൽഫ സെറീൻ (16 നിലകളിലുള്ള 2 ടവറുകൾ; 80 അപ്പാർട്മെന്റുകൾ), കണ്ണാടിക്കടവിലെ ഗോൾഡൻ കായലോരം (17 നില; 40 അപ്പാർട്മെന്റുകൾ), നെട്ടൂരിലെ ജെയിൻ കോറൽ കോവ് (17 നില; 128 അപ്പാർട്മെന്റുകൾ) എന്നിവയാണു പൊളിച്ചു നീക്കിയത്.

ഈ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ 272 അപ്പാർട്മെന്റുകൾ ആളുകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി. ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വഹിച്ചതും സംസ്ഥാന സർക്കാരായിരുന്നു. അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ച റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഈ പണം ഈടാക്കാനായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം. എന്നാൽ ഈ പണമൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്.

മരടിൽ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിച്ചപ്പോൾ.

∙ മരടിലെ നിയമ ലംഘകർ?

മരടിൽ നിയമം ലംഘിച്ചു കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്താൻ ഈ വർഷം മേയ് 2ന് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചു. ജൂലൈ 18നു കമ്മിഷൻ സുപ്രീം കോടതിക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്:–

‘‘മരടിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്കു ബിൽഡർമാർ മാത്രമല്ല, കേരള സർക്കാർ, മരട് പഞ്ചായത്ത്, മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടി ഉത്തരവാദികളാണ്’’. എന്നാൽ അനധികൃത കെട്ടിടം നിർമാണം, കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാധ്യതയുടെ സ്വഭാവം– സംയുക്തമായിരിക്കണോ, അതോ പലർക്കായി വിഭജിക്കണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നു ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിഷൻ വിട്ടു നിന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിടുകയാണ് കമ്മിഷൻ ചെയ്തത്.

സുപ്രീം കോടതി.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് കേസിലെ കക്ഷികളുടെ അഭിഭാഷകർക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാകും മരടിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കുക. കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാനും ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്കു പണം നൽകാനും മറ്റുമായി ചെലവഴിച്ച പണം ആരിൽ നിന്നു തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും തീരുമാനമെടുക്കാനുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതു സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ്?

സാധാരണക്കാരന് ഒരു വീടോ, കെട്ടിടമോ നിർമിക്കണമെങ്കിൽ അനുമതി തേടി പലവട്ടം സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരും. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ നൂലാമാലകൾ അവർക്കു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരത്തും. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു വേണം അവർക്കു തങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ.എന്നാൽ വൻകിടക്കാരാകുമ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമെല്ലാം അവരുടെ വഴിക്കു വരും. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഉയർന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലെ നിയമ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതു വ്യക്തം. മരടിലും സംഭവിച്ചതു മറ്റൊന്നല്ല.

മരട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തായിരിക്കെ 2006ലാണ് 5 കെട്ടിട നിർമാണങ്ങൾക്കു സെക്രട്ടറി അനുമതി നൽകിയത്. 2007ൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ തദ്ദേശ വകുപ്പിനു പരാതി കിട്ടി. പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാനിലും പെർമിറ്റിലുമെല്ലാം ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. തുടർന്ന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ സെക്രട്ടറിയോടു നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയതല്ലാതെ കെട്ടിട നിർമാണം നിർത്തിവയ്ക്കാനായി പഞ്ചായത്ത് ‘സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ’ നൽകിയില്ല. കെട്ടിട നിർമാണത്തിൽ തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം പാലിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവുകളുണ്ട്. എന്നിട്ടും മരടിലെ കെട്ടിട നിർമാണങ്ങളിൽ ആ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കേരള സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും പരാജയപ്പെട്ടു.

മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിച്ചതിനു ശേഷം കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു (ഫയൽ ചിത്രം).

ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം മൂന്നിൽ (സിആർഇസഡ്–3) വരുന്നതാണെന്നു മരട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. 1991ലെ സിആർഇസഡ്– 3 ചട്ട പ്രകാരം ഉയർന്ന വേലിയേറ്റ രേഖയിൽ (ഹൈ ടൈഡ് ലൈൻ) നിന്ന് 200 മീറ്റർ മാറി മാത്രമേ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. മരടിലെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കായലുമായി 50 മീറ്ററിന്റെ അകലം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർക്കും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുമായിരുന്ന കാര്യം മരട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കു ‘മനസ്സിലായില്ല’!

ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ മരടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വൻതോതിൽ ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും നടന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു. പരാതിക്കിടയായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അഴിമതി കേസന്വേഷണം എവിടെയുമെത്തിയിട്ടില്ല.

∙ അനക്കമില്ലാതെ മരട് ഫ്ലാറ്റ് അഴിമതിക്കേസ്

ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലിനൊപ്പം ഏറെ കോലാഹലം ഉയർത്തിയതാണ് ഫ്ലാറ്റ് അഴിമതി കേസ്. അന്വേഷണവും തെളിവെടുപ്പുമൊക്കെ നടന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ജോസി ചെറിയാനെ കൊല്ലം അഡിഷനൽ എസിപിയായി സ്ഥലം മാറ്റിയതോടെ അനക്കമില്ലാതായി. മരടിലെ വിവാദ ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ സമയത്തെ മരട് പഞ്ചായത്തിലെ സിപിഎം ഭരണസമിതിയിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയതോടെയാണു കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെപ്പോക്കിലായതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. അന്വേഷണം പഞ്ചായത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. പഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, ക്ലാർക്ക് ജയറാം, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി.ഇ. ജോസഫ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ജോസഫ് 2 വർഷം മുൻപു മരിച്ചു. ക്രമക്കേട് കാലയളവിലെ 22 പ‍ഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളേയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ‌

ഇതിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളായ 6 പേരുടെ രഹസ്യ മൊഴി 2019ഡിസംബറിൽ മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പിന്നീട് അനക്കമുണ്ടായില്ല. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനിറ്റ്സിൽ അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്കു നമ്പർ നൽകുന്ന കാര്യം എഴുതിച്ചേർത്തുവെന്നതടക്കം ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് അന്നത്തെ അംഗങ്ങൾ കക്ഷിഭേദമില്ലാതെ ഉയർത്തിയത്.

∙ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയത് 91 കോടി

മരടിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം പൊളിച്ചു നീക്കിയ ഫ്ലാറ്റിലെ ഉടമകൾക്ക് ഇതുവരെ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയത് 91 കോടി രൂപയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയ 62.75 കോടി രൂപയ്ക്കു പുറമേ 3 കെട്ടിട നിർമാതാക്കൾ അടച്ച 28.41 കോടി രൂപയും ചേർത്താണ് ഈ തുക നൽകിയത്. 272 ഫ്ലാറ്റുടമകളിൽ 110 പേർക്ക് അവർ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ ചെലവഴിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ജസ്റ്റിസ് കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ സമിതി തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. ഗോൾഡൻ കായലോരം (37 ഫ്ലാറ്റുകൾ– 13.37 കോടി), ജെയിൻ കോറൽ കോവ് (73 ഫ്ലാറ്റുകൾ– 32.16 കോടി) എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്കാണു മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ കിട്ടിയത്.

ആൽഫ സെറിനിലെ 76 ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്കു ലഭിക്കേണ്ട 32.10 കോടി രൂപയിൽ 25.63 കോടി രൂപ തിരികെ നൽകി. ഇതിൽ 17.50 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയതാണ്. 8.13 കോടി രൂപ ആൽഫ വെ‍ഞ്ച്വേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചെടുത്തതും. നാലാമത്തെ കെട്ടിട നിർമാതാവായ ഹോളിഫെയ്ത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് ഇതുവരെ ഒരു തുകയും കെട്ടിവച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു നൽകേണ്ട 20 കോടി രൂപയും ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്കു നൽകേണ്ട 22.15 കോടി രൂപയുമുൾപ്പെടെ 42.15 കോടി രൂപയാണു ഹോളിഫെയ്ത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് നൽകാനുള്ളത്.

മരടിൽ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിച്ചപ്പോൾ

∙ പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പണിയാമോ?

ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: മരടിൽ രണ്ടര വർഷം മുൻപു ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് നിലവിലെ തീരദേശ നിയമം അനുസരിച്ചു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലത്രേ! സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി വിളിച്ചു ചേർത്ത ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ മരട് നഗരസഭ അധികൃതരാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാനായി അനുമതി തേടുന്ന കാര്യം എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെ സംഘം പരിഗണിക്കുന്നുമുണ്ട്.

English Summary: Maradu demolition; Real Culprits still not brought under law yet