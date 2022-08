വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ രണ്ടു പേരെ കാണാതായി

കോതമംഗലം∙ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടയിൽ കുട്ടമ്പുഴ, ആനക്കയം ഭാഗത്തു പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു പേരെ കാണാതായി. എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘എന്റെ കൊച്ചി’ ചാരിറ്റി സംഘടനയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ ഫോർട്ട്കൊച്ചി നസറത്ത് കൊച്ചുവിട്ടിൽ പീറ്റർ ആന്റണി (54) വൈശാഖ് (38) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. കാൽ വഴുതി പുഴയിലേക്ക് വീണ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ഷിജുവിനെ വഞ്ചിക്കാരൻ രക്ഷപെടുത്തി. ഫയർഫോഴ്സ്, പോലീസ്, നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.



English Summary: Two tourists fall into river at Kothamangalam