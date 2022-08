നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിങ്; ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് കൗൺസിലിങ് തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെടാനോ സ്റ്റേ ചെയ്യാനോ ആകില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡും ഹിമ കോഹ്‌ലിയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് മൂലം നിരവധി തടസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇനിയും വിദ്യാർഥികളെ അപകടത്തിലാക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.

നീറ്റ് പിജി 2022-ന്റെ ഉത്തരസൂചികയും ചോദ്യപേപ്പറും പുറത്തുവിടാത്ത നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷൻസ് തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്‌തുള്ള ഹർജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് പരാമർശം. എംബിബിഎസ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് കീഴിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Can't put students' lives in jeopardy: Supreme Court refuses to interfere in NEET-PG Counselling matter.