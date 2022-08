ലക്നൗ∙ മഥുര റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽനിന്നു കാണാതായ ഏഴുമാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെ ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തുനിന്നും മോഷ്ടിച്ച കുഞ്ഞിനെയാണ് ഫിറോസാബാദിലെ ബിജെപി കൗൺസിലറായ വിനീത അഗർവാളുടെ വീട്ടിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളെ മോഷ്ടിച്ച് വിൽക്കുന്ന റാക്കറ്റിനെ പിന്തുടർന്ന പൊലീസാണ് ഒടുവിൽ ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്.

വിനീതയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് റാക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടു ഡോക്ടർമാരിൽനിന്ന് 1.8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയതാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇവര്‍ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവർക്കും ഒരു മകളുണ്ട്. ഇവർ ഉൾപ്പെടെ സംഭവത്തിൽ എട്ടു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ദമ്പതികൾ നൽകിയ പണം ഡോക്ടർമാരിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തു. കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കൾക്കു കൈമാറിയതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മാതാപിതാക്കൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ മഥുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

‘‘ദീപ് കുമാര്‍ എന്നയാളാണ് കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തത്. ഹത്രാസ് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വില്‍പന നടത്തുന്ന റാക്കറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായ രണ്ടു ഡോക്ടര്‍മാരുടെതാണ് ആശുപത്രി. ദീപ് കുമാറും കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്.’’– മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Child Stolen On Camera At UP Railway Station Found At BJP Leader's Home