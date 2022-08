എം.വി.ഗോവിന്ദൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കും?; വീണ്ടും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്?

കൊല്ലം ∙ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗവും മന്ത്രിയുമായ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രമല്ല, എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കുമോ? എംഎൽഎ സ്ഥാനവും ഒഴിയുമെന്നാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇതോടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു കളമൊരുങ്ങും. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പാകും ഇത്. ആദ്യത്തേതു പാർട്ടി പരാജയം നേരിട്ട തൃക്കാക്കരയിലായിരുന്നു. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം എം.വി ഗോവിന്ദൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ– എക്സൈസ് വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്നാണു പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഒപ്പം എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കാനാണു നേതൃതലത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രാഥമിക ധാരണ. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. കഷ്ടിച്ച് ഒന്നര വർഷത്തിനിപ്പുറം നടക്കാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുകയെന്ന ദൗത്യമാണു എം.വി ഗോവിന്ദനു മുന്നിലുള്ളത്. അതിനാൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തു തുടർന്നുകൊണ്ടു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലിയിൽ പൂർണമായി മുഴുകാൻ കഴിയില്ലെന്നു നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിയതോടെയാണു പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ തളിപ്പറമ്പിലെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചന കൊഴുക്കുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറ്റിയ സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചയും അനൗദ്യോഗികമായി പുരോഗമിക്കുന്നു.

എം.വി ഗോവിന്ദൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നതോടെ അനിവാര്യമാകുന്ന മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഓണത്തിനു ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂവെന്നാണു വിവരം. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം.ബി രാജേഷ് മന്ത്രിസഭയിലേക്കു വരുമെന്നു ശക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്. പകരം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ സ്പീക്കറായി പരിഗണിച്ചേക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയെ പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവരം. നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിക്കേസ് ഓണത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വരുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം കൂടിയായ എ.എൻ. ഷംസീർ എംഎൽഎയെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കെടുത്തു കണ്ണൂരിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയാതെ നോക്കണമെന്ന വാദവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നു ശക്തമായ വാദമുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും. മുൻ എംഎൽഎ എം. സ്വരാജിനെപ്പോലുള്ളവർ മന്ത്രിസഭയിൽ വേണമെന്ന വാദവും ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വരാജിനെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരീക്ഷിച്ചാലോ എന്നാണ് ആലോചന.

∙ മാഷിന്റെ ‘ക്ലാസ്’ ഇനിയെങ്ങനെ?

2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണിയുടെ നേതൃകക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ സിപിഎമ്മിനെ നയിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണു പുതിയ സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപതിൽ കേവലം ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയ തകർച്ചയിൽ നിന്നു കരകയറുക എന്ന വലിയ ദൗത്യം.

പാർട്ടിക്കാര്യങ്ങളിൽ ചൂരൽവടിയുമായി നടക്കുന്ന ഗോവിന്ദൻ മാഷിനെയാണു പാർട്ടിക്കാർക്ക് അടുത്തറിയാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പാർട്ടി ചുമതല എം.വി ഗോവിന്ദനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി വരുമ്പോൾ ‘ഞെട്ടലോടെ’ അത് ഓർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള നേതാക്കളാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ ക്ഷീണം മൂലം കിടന്നുറങ്ങിപ്പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരെ പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപിക്കുന്നതാണു ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്റെ ‘ശീലം’. ആ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ, നടപ്പാക്കേണ്ട പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വരെയുള്ളവരെ വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കും. അത് എത്രത്തോളമായി എന്നറിയാനുള്ള വിളി രാത്രി വേറെ വരും. രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കൊല്ലത്തു പാർട്ടി എൻ.കെ പ്രേമചന്ദ്രനോടു തോറ്റെങ്കിലും എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ ചുമതലക്കാരനു കഴിഞ്ഞുവെന്നതു പാർട്ടി രേഖകളിലുണ്ട്.

തുടർഭരണം നയിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അലസത നീക്കി പാർട്ടിയെ സജീവമാക്കി നിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി എം.വി ഗോവിന്ദനു മുന്നിലുണ്ട്. കോടിയേരിയുടെ പ്രായോഗികതയിലൂന്നിയ സൗമ്യപാതയിൽ നിന്നു എം.വി ഗോവിന്ദന്റെ കണിശപാതയിലേക്കു പാർട്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ പാർട്ടി സംവിധാനം കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സൈദ്ധാന്തിക ചിട്ടകളുടെ കടുംപിടുത്തമുണ്ടെങ്കിലും എം.വി. ഗോവിന്ദനു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു കുറി വീണത്.

കോടിയേരി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നുവെന്ന വിവരം പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിന്നു പുറത്തായപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തതാര് എന്ന ചർച്ച എകെജി സെന്ററിൽ നിന്നു തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോടിയേരി ചികിത്സയ്ക്കു പോയപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിച്ച എ. വിജയരാഘവന്റെ പേരു പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിവാക്കി. എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ പേരു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും കോടിയേരി യോജിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മറ്റൊരു പേരും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നു സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിനു മുന്നേ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. അടുത്ത പാർട്ടി സമ്മേളനം വരെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുകയെന്ന ദൗത്യം മാത്രമല്ല, എം.വി ഗോവിന്ദനു മുന്നിലുള്ളത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ 75 വയസ്സ് പ്രായപരിധി എന്ന കടമ്പ എത്തുന്നതുവരെ എം.വി ഗോവിന്ദന് ആ സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ പാർട്ടി വഴിയൊരുക്കിയേക്കും.

∙ പാർട്ടിയും ഭരണവും എങ്ങനെ?

സിപിഎം അധികാരത്തിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണു പാർട്ടിയും ഭരണവും തമ്മിലുള്ള അതിർരേഖ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന്. ഇഎംഎസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു മുതൽ അതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അതു കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു. വിഎസ്– പിണറായി ചേരിപ്പോര് അതിതീവ്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ തെളിവുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പാർട്ടി രേഖകളിലുണ്ടാകും. വരുന്ന മാസം സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്ന എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയും വിഎസും പാർട്ടി ഭരണത്തിലിരിക്കെ നേരിട്ടേറ്റുമുട്ടി.

വിഎസും പിണറായിയും.

മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ കൂടി അറിവിനു വിടുന്ന രീതി നേരത്തേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ നീരസം പരസ്യമായി പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലാവ്‌ലിൻ കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ പ്രോസിക്യൂട്ടു ചെയ്യണമെന്ന സിബിഐ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിലെത്തണമെന്ന നിർദേശം വന്നപ്പോൾ ഫയലുമായി നേരേ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്കു പോയ മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്നു വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ലാവ്‌ലിൻ കേസിൽ പിണറായിയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും നിലപാടുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നിലപാട് പാർട്ടി രേഖകളിൽ ഇന്നുമുണ്ട്.

രേഖ പറയുന്നതിങ്ങനെ: ‘‘ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്‌ എസ്‌എന്‍സി ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ മുന്‍ മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക്‌ പിണറായി വിജയനെ പ്രോസിക്യൂട്ടു ചെയ്യണമെന്ന സിബിഐ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടു വന്നത്‌. 2006 ല്‍ ഈ കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നു യുഡിഎഫ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ 2006 മാര്‍ച്ച്‌ 11, 12 തീയതികളില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി, യുഡിഎഫ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തെ അപലപിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ഈ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിബി നിലപാട്‌ അംഗീകരിക്കാത്ത സമീപനമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തില്‍ വി.എസ്‌ തുടര്‍ച്ചയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്‌. പിണറായി വിജയനെ പ്രോസിക്യൂട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ ഡല്‍ഹിയില്‍ അവയ്‌ലബിള്‍ പി.ബി യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. പി.ബി ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഡല്‍ഹിയിലില്ലാത്ത പി.ബി അംഗങ്ങളുമായി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു. വി.എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ വരാമെന്നും നേരിട്ട്‌ സംസാരിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്‌ പി.ബി പ്രസ്താവനയിറക്കി. രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമായ കേസാണ്‌ എന്ന്‌ പി.ബി നിലപാട്‌ എടുത്തതിനു ശേഷവും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷമുള്ള ജനുവരി 28-ന്റെ പ്രതസമ്മേളനത്തില്‍ ലാവ്‌ലിൻ‍ കേസ്‌ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്‌ ‘പരിശോധിച്ച്‌ വരികയാണല്ലോ’ എന്ന മറുപടിയാണ്‌ വി.എസ്‌ നല്‍കിയത്‌.

കോടിയേരി, വിഎസ്, പിണറായി

ഫെബ്രുവരി 14 ാം തീയതി ചേര്‍ന്ന പൊളിറ്റ്‌ ബ്യൂറോ യോഗം പുറപ്പെടുവിച്ച പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പിണറായി വിജയനെ എസ്‌എന്‍സി ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്‌ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന മുന്‍ നിലപാട്‌ ആവര്‍ത്തിക്കുകയുണ്ടായി. വി.എസ്‌. അച്യുതാനന്ദന്‍ ഈ നിലപാടിനോട്‌ വിയോജിച്ചു. പൊളിറ്റ്‌ ബ്യൂറോ അക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും പാര്‍ട്ടി കൈക്കൊണ്ട നിലപാട്‌ ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയണമെന്ന്‌ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ആവാം എന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഘട്ടത്തില്‍ എസ്‌എന്‍സി ലാവ്‌ലിന്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വി.എസ്‌ വന്‍ വിവാദമാക്കി.

2009 ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതലായിരുന്നു പെതു പ്രചാരണപരിപാടി എല്‍ഡിഎഫ്‌ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്‌. മാര്‍ച്ച്‌ 29 –ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ മീറ്റ്‌ ദ് പ്രസ്‌ പരിപാടിയില്‍ എസ്‌എൻസി ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ പ്രതികള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നതില്‍ ‘ഒരു സംശയവും’ വേണ്ട എന്ന്‌ വി.എസ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോടതി വിധി വരുംവരെ തങ്ങള്‍ നിഷ്കളങ്കരാണെന്നു പറയാനുള്ള അര്‍ഹത എല്ലാ പ്രതികള്‍ക്കുമുണ്ട്‌. കെ. കരുണാകരനും ആര്‍. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുമൊക്കെ ഈ സമീപനമാണ്‌ എടുക്കുന്നത്‌. പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ വി.എസ്‌ തുടര്‍ന്നു; ‘ലാവ്‌ലിന്‍ അഴിമതി പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കേസാണ്‌. പക്ഷേ കേരളത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതിക്കേസുകൾ ഒന്നല്ലല്ലോ. കേസുകൾ കേസുകളുടേതായ വഴിയില്‍ പോകും. അതിൽ രണ്ടിലൊന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ കുറേയധികം കൊല്ലങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽപോയി കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. കേസിന് അവധി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതു നീളുന്നു. ലാവ്‌ലിൻ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി മൂന്നു മാസത്തെ അവധി കൊടുത്തു. വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടോ? പിന്നെയും പോരെങ്കിൽ വന്നോളൂ എന്നാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും...’

മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസിനെതിരെ പാർട്ടിയെടുത്ത കടുത്ത നിലപാടുകളുടെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശങ്ങളും പാർട്ടി തയാറാക്കി വിഎസിനു കൈമാറിയത്. അവ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:

1. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘത്തെ നയിക്കുക എന്ന പങ്ക് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കണം. അവർ ഐക്യമുള്ള ഒരു സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കണം.

2. പാർട്ടിയെയും ഗവൺമെന്റിനെയും കുറിച്ചു വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യരുത്.

3. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വഴങ്ങണം.

∙ കോടിയേരിയാകുമോ ഗോവിന്ദൻ മാഷ്?

വിഎസ്–പിണറായി പോരിനൊടുവിൽ കോടിയേരി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകുകയും പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തതോടെ പാർട്ടിയും ഭരണവും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥിതി വന്നു. പിണറായിക്കൊപ്പം വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളില്ലാതെ കോടിയേരി നിന്നു. വിഭാഗീയതയുടെ ഇരുണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞെന്നു പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ എതിരഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വേദിയോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന മറുവാദം ഉയർത്തുന്നവർ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയിലുണ്ട്.

എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റർ.

ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ ഇതുവരെ സർക്കാരുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കോടിയേരി ആവതു ശ്രമിച്ചു. പാർട്ടിയും ഭരണവും ഒരേ ശക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നപ്പോഴും കോടിയേരി അതിനോടു പ്രതികരിച്ചില്ല. തുടരുന്ന സിപിഐ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഇത്തരം ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാത തുറക്കാൻ സിപിഎം നേതൃത്വം തയാറാകാതിരുന്നതു മുന്നണിക്കു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അനുനയത്തിന്റെ പാത കോടിയേരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ്. കോടിയേരിയുടെ അതേ പാത തന്നെയാണു എം.വി ഗോവിന്ദന്റെയും മുന്നിലുള്ളത്. പാർട്ടിയിലെ നിലവിലെ സമവാക്യങ്ങളിൽ മറിച്ചൊരു വഴിയും സാധ്യതകളുമില്ല.

