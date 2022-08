തൃശൂർ∙ ചിമ്മിനിയില്‍ തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ള ആദിവാസി വയോധികയ്ക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ വയോധികയെ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

നടാംപാടം കള്ളിച്ചിത്ര ആദിവാസി കോളനിയിലെ മനയ്ക്കല്‍ പാറുവിനാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്. ഒരു മാസം മുന്‍പ് കാട്ടിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. പാറു ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക മുറിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

English Summary: Elderly Woman Who Was Bitten by a Stray Dog ​​a Month Ago Was Infected with Rabies