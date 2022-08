‘‘രാഹുലിന് രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഭിമുഖ്യമില്ല; ‘ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹെ’ ആരും പിന്തുണച്ചില്ല’’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലെന്നു പാർട്ടിയിൽനിന്നു രാജിവച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി (സിഡബ്ല്യുസി) ഇപ്പോൾ ‘അർഥരഹിത’മായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രാഹുലിന്റെ ശൈലിയേയും ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗുലാം നബി വിമർശിച്ചു.

‘‘1998 മുതൽ 2004 വരെ മാന്യമായാണു സോണിയാ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചനകളുണ്ടായിരുന്നു. നേതാക്കളെ ആശ്രയിക്കുകയും അവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് അവർ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല തന്നു. അതിൽ ഏഴെണ്ണത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടാനായി. അവർ ഇടപെട്ടതേയില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതോടെ, 2004 മുതൽ സോണിയ മകനെ ആശ്രയിച്ചുതുടങ്ങി.

രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഒട്ടും ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് രാഹുൽ. പക്ഷേ, എല്ലാവരും രാഹുലുമായി കൂടിയാലോചിക്കണമെന്ന് സോണിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2019ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹെ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടതോടെയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാഹുലുമായി അകലാൻ തുടങ്ങിയത്. മുതിർന്ന ഒരു നേതാവും ആ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണച്ചില്ല. തന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ കയ്യുയർത്തണമെന്നു പാർട്ടി യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതിർന്നവർ പലരും നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ കീഴിലാണു ഞങ്ങൾക്കു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത്. ഞാൻ ജൂനിയർ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ, എം.എൽ.ഫോട്ടെദാറിനെയും എന്നെയും ഇന്ദിര വിളിപ്പിച്ചു. ബിജെപി നേതാവ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്‍പേയിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിർദേശം. നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്നവരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോദിയെ ഇതുപോലെ രാഹുൽ ആക്രമിക്കുന്ന ശൈലി ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല.’’– ഗുലാം നബി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: "Rahul Gandhi A Nice Man, But Doesn't Have Aptitude For Politics": GN Azad