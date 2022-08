മുംബൈയിൽ കാമുകനെ ഓട്ടോയിൽ വച്ച് യുവതി കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു; അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ∙ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയ കാമുകനെ യുവതി ഓട്ടോയിൽ വച്ച് കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ റംസാൻ ഷെയ്ഖ്(26) എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മുംബൈ അരേ കോളനിയിൽ ശനിയാഴ്‍ചയാണ് മുംബൈയെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത്. സംഭവത്തിൽ കാമുകി സൊഹ്റ ഷാ 32 വയസ്സുകാരിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ‌ചെയ്‌തു. 6 മക്കളുടെ അമ്മയായ സൊഹ്റ ആദ്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് 2 വർഷം മുൻപാണ് വിവാഹമോചനം നേടിയത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി റംസാനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം.

ഇരുവരും പതിവായി വഴക്കിടാറുണ്ടെന്നും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പൊലീസിനെ സമീപിക്കാനും ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു. വിവാഹവാഗ്‍ദാനം നൽകി റംസാൻ തന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സോഹ്റ നിരന്തരം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുകയായിരുന്ന റംസാനെ പിൻസീറ്റിലിരുന്ന സൊഹ്റ ദുപ്പട്ട കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം യുവതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

English Summary: Girlfriend murders auto driver with dupatta in vehicle in Mumbai