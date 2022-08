300 കിലോ ഹെറോയിന്‍,എകെ47..'പുലിമടയിൽ' ഒരുങ്ങുന്നോ എൽടിടിഇക്ക് ബദൽ സംഘടന?

കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം ശ്രീലങ്കയെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ തമിഴ്പുലികൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനൊരുങ്ങുകയാണോ? 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഹിന്ദ രാജപക്സെ ഭരണകൂടം സൈനിക നടപടിയിലൂടെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നു തുടച്ചു നീക്കിയ എൽടിടിഇ തിരിച്ചു വരവിനു കളമൊരുക്കുകയാണെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ വലഞ്ഞ രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് എൽടിടിഇ കേ‍ഡറുകൾ തിരിച്ചുവരവിനു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് പുറത്തുവന്നത്. എൽടിടിഇയുടെ വിദേശകാര്യ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയും തമിഴ് ജനതയോടു സാമ്പത്തിക സഹായം അഭ്യർഥിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എൽടിടിഇ നേതാവ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനടക്കം പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്പുലികൾക്ക് ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണോ? ഇന്ത്യയും ഈ സാഹചര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എൽടിടിഇ തിരിച്ചുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് ഈ വർഷം മൂന്നാം തവണയും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എൻഐഎ) അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 2021ൽ ആകെ ഒരു തവണയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം. ലങ്കയിലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അന്വേഷണത്തിനു പിന്നില്‍. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് 19ന് തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്ന് നവീൻ, സഞ്ജയ് പ്രകാശ് എന്നീ യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽനിന്ന് രണ്ട് നാടൻ തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തി. എൽടിടിഇക്ക് സമാനമായ സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് എൻഐഎ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയത്. പുതിയ സംഘടനയിലൂടെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സംഘർഷത്തിനും നവീനും സഞ്ജയും ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നുവത്രേ!

എൽടിടിഇക്കു വീണ്ടും ജീവൻ വയ്പ്പിക്കാനായി ലഹരിക്കടത്തും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻഐഎയ്ക്കു ലഭിച്ച വിവരം. 2022 ജൂലൈയിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രണ്ടിടത്ത് എൻഐഎ പരിശോധന നടത്തി. ജി.ഗുണശേഖരന്‍, പുഷ്പരാജ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. ഇരുവരും പാക്ക് ലഹരി–ആയുധക്കടത്തുകാരൻ ഹാജി സലീമുമായി ചേർന്ന് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് ലഹരിവസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതില്‍ മുൻനിരക്കാരനാണ് ഹാജി സലീം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഇന്ത്യയിലും ലങ്കയിലും എൽടിടിഇ പോലുള്ള സംഘടനകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും എൻഐഎ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എൽടിടിഇയുടെ തിരിച്ചുവരവിലേക്കാണോ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്? ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ്–സിംഹള പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരന്വേഷണം...

∙ തമിഴരെങ്ങനെ ലങ്കയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു?

ബ്രിട്ടിഷുകാരിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ശ്രീലങ്കയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 11 ശതമാനത്തോളമായിരുന്നു തമിഴ്ജനത. ഇവരെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സിംഹളർ കണ്ടിരുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ലങ്കയിലെത്തിയ ജാഫ്ന തമിഴരും, തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ പണി എടുക്കാനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടിഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ തമിഴരും. ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കലിന്റെ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ തമിഴരാണ്. ‘വരത്തൻമാരെന്ന’ ചാപ്പ അവരെ ജന്മനാട്ടിലും കുടിയേറിയ നാട്ടിലും അഭയാർഥികളാക്കി.

തമിഴ് പുലികളൊരുക്കിയ ബങ്കറിൽ വനിതാ എൽടിടിഇ പോരാളികൾ. 2006ലെ ചിത്രം കിള്ളിനോച്ചിയിൽനിന്ന് (LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP FILES / AFP)

എക്കാലത്തും ലങ്കയിലെ തമിഴ്ജനതയോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയുമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഒട്ടേറെ തമിഴർക്ക് 1948–49ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകിയിരുന്നു. പൗരത്വ ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്ന 86,000ലധികം ആളുകൾ പുറത്തായതായി യുഎൻ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. തമിഴ് വംശജരെ ഏറെ ചൊടിപ്പിച്ചതും എൽടിടിഇയെ പോലൊരു വിമതഗ്രൂപ്പിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിമരുന്നിട്ടതുമായ ഒന്നായിരുന്നു 1960ൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടപ്പാക്കിയ ‘സിംഹള ആക്ട്’. ജനസംഖ്യയുടെ 11 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്ജനതയെ അപ്പാടെ അവഗണിച്ച് സിംഹള ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കി അംഗീകരിച്ച ഭരണകൂടം സിംഹള അറിയാത്തവരെ സർക്കാർ ജോലികളിൽനിന്ന് നീക്കി. ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാതായി. ഇതുമൂലം ഒട്ടേറെ തമിഴർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ. ചിത്രം: AFP

തമിഴ്ജനതയെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന കടുത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിനൊടുവിൽ സർക്കാർ തമിഴും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും തദ്ദേശീയ ജനതയും തമിഴ‌രും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തമിഴ് ജനത തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ സിംഹള സെറ്റിൽമെന്റ് ഏറിവന്നതും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. ആയിടെയാണ് നേതാവായി വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ ഉദയം. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളാനും പോരാടാനും വന്ന നേതാവെന്ന പ്രതിച്ഛായ വന്നതോടെ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനും എൽടിടിഇയും തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷമേഖലകളായ ജാഫ്ന, കിള്ളിനൊച്ചി, മുല്ലൈത്തീവ്, വാവുനിയ തുടങ്ങിയ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ചു.

∙ യുദ്ധക്കെടുതികളുടെ ഓർമയിൽ ‘മുള്ളിവായ്ക്കൽ നിനൈവ് നാൾ’

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 29നായിരുന്നു ഇന്ത്യ– ശ്രീലങ്ക സമാധാനക്കരാറിന്റെ 35ാം വാർഷികം. ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലെറിഞ്ഞ സമാധാനക്കരാറിന് പകരമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി, സമാധാന ദൗത്യ സേനയിലെ സൈനികർ തുടങ്ങിയവരുടെ വിലയേറിയ ജീവനുകളാണ്. ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രണസിംഗെ പ്രേമദാസ, വിവിധ പാർലമെന്റംഗങ്ങൾ, പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി ചാവേറാക്രമണത്തിലൂടെ എൽടിടിഇ ഇല്ലാതാക്കിയവരുടെ നീണ്ട നിര ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ച തീവ്രവാദ സംഘടനയായ എൽടിടിഇക്ക് സൈനിക പരിശീലനവും, ആയുധവും നൽകി സഹായിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ചരിത്രം.

ശ്രീലങ്കൻ സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്ന രാജിവ് ഗാന്ധി.

1980കളിൽ വിവിധ തമിഴ് തീവ്ര സംഘടനകൾ ലയിച്ച് രൂപം കൊണ്ട എൽടിടിഇ, തമിഴ് വംശജർക്ക് സ്വന്തമായൊരു രാജ്യമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനു പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. തമിഴ് ഈഴത്തിനായി 25 വർഷം നാലു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ആഭ്യന്തര പോരാട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാരടക്കം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തമിഴർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ അഞ്ചിലേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ തമിഴ്പുലികൾക്ക് പൂർണനിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യവും, ഔദ്യോഗിക വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനവുമുൾപ്പെടെ ആശുപത്രി, പടക്കപ്പൽ തുടങ്ങി സമാന്തരഭരണം തന്നെയായിരുന്നു തമിഴ്പുലികൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായി ഒട്ടേറെ തവണ രാജ്യാന്തര ഉടമ്പടികളും സമാധാന ചർച്ചകളും നടന്നെങ്കിലും എല്ലാം അൽപായുസ്സിൽ ഒടുങ്ങി.

2006 മുതൽ 2009 വരെ നടന്ന അവസാനഘട്ട പോരാട്ടത്തിൽ എൽടിടിഇയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തകർന്നു. തീർത്തും മനുഷ്യത്വരഹിതമായി പെരുമാറിയ ലങ്കൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ വലിയ വിമർശനമുണ്ടായി. വലിയ എതിർപ്പുകളുയർന്നിട്ടും അന്നത്തെ ലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് മഹിന്ദ രാജപക്സെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയും സൈന്യത്തിന്റെ അഴിഞ്ഞാടലിന് പൂർണസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. യുദ്ധത്തിനിടയിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന തമിഴ് സ്ത്രീകളെ സൈനികർ ചേർന്ന് വിവസ്ത്രരാക്കി, ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്പുലികളെ ഇല്ലാതാക്കി ലങ്കൻ പട്ടാളം വിജയമുറപ്പിച്ച 2009 മേയ് 18ലെ ‘ഉന്മൂലനം’, സർക്കാർ ഇന്ന് വിക്ടറി ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് അത് ഓർമ ദിവസമാണ്; ‘മുള്ളിവായ്ക്കൽ നിനൈവ് നാൾ’. ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പോരാട്ടം കൊടുമ്പിരികൊണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മുള്ളിവായ്ക്കൽ. ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദിവസങ്ങളെ തമിഴ്‌ വംശഹത്യയെന്നും അവർ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ മേയ് 18 ഓർമദിവസമായി ആചരിക്കുന്നതിന് ലങ്കയിൽ നിരോധനമുണ്ട്.

എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍. ചിത്രം: PTI

∙ ലങ്കൻ തമിഴർക്കായി സ്റ്റാലിന്റെ 317 കോടി!

ലങ്കൻ തമിഴരോടും പുലികളോടും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. എൽടിടിഇയുടെ തുടക്കം മുതലേ സംഘടനയ്ക്ക് തമിഴ്നാടിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലികളെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ജയലളിതയുടെ ഭരണകാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ വ്യാപകമായി ‘പോട്ട’(Prevention of Terrorism Act 2002) നിയമം ചുമത്തിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമമായ ഇന്നത്തെ ‘ടാഡയുടെ’ (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) പഴയ രൂപമായിരുന്നു പോട്ട. ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ 29 ജില്ലകളിലായുള്ള 108 അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ 19,233 ലങ്കൻ തമിഴ് അഭയാർഥികൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. ക്യാംപിനു പുറത്തു കഴിയുന്ന ലങ്കൻ തമിഴരെക്കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്തെത്തും. 2012 മുതൽ ലങ്കയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യ അഭയാർഥി പദവി നൽകുന്നില്ല. ലങ്കൻ അഭയാർഥികൾക്കായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ 317 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

∙ ‘പുലിമടയിൽ’ ഒരുങ്ങുന്നത്..

ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പൂർണ അധീനതയിലാണ്. ആഭ്യന്തര യുദ്ധ കാലത്തേതിനേക്കാൾ ആൾബലം കൊണ്ടും ആയുധബലം കൊണ്ടും ലങ്കൻ സൈന്യം ഏറെ കരുത്തു നേടി. വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനെപ്പോലെയുള്ളൊരു നേതാവിന്റെ അഭാവവും പാടേ തകർന്നു പോയ എൽടിടിഇ കേഡറുകളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയെന്നത് എൽടിടിഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദൂര സാധ്യതയാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ മൂന്നുപേർക്ക് ഒരു സൈനികൻ എന്ന നിലയിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ എൽടിടിഇയല്ല, അതിനു ബദലായ, സമാനമായ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതിന്റെ ആശങ്ക ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്.

2006 ഓഗസ്റ്റിൽ എൽടിടിഇ പോരാളികൾക്കെതിരെ ഷെൽ പ്രയോഗം നടത്തുന്ന ലങ്കൻ സൈനികർ. ചിത്രം: HO / DEFENCE MINISTRY / AFP

ശ്രീലങ്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി, അതുവഴി വിദേശത്തേക്ക് പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ച ആറു പേർക്കെതിരെ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും എൽടിടിഇയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആ പണം ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു നീക്കമെന്നു കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ആറുപേരെ വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ സഹായിച്ചവരെയും എൻഐഎ പിടികൂടിയിരുന്നു. 2021 മാര്‍ച്ചിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ മിനിക്കോയിയിൽ അഞ്ച് എകെ47 തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും 300 കിലോ ഹെറോയിനുമായി ഒരു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് പിടികൂടിയത് മറ്റൊരു സംഭവം. ഇതിന്റെ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിനിന്നത് എൽടിടിഇയുടെ മുൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം മേധാവി സദ്ഗുണത്തിലായിരുന്നു. ഇയാളെ 2021 ഒക്ടോബറിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലങ്കയിലുള്ള എൽടിടിഇയുടെ മുൻ പ്രവർത്തകർക്കു പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആയുധങ്ങളും ലഹരിവസ്തുക്കളും കടത്തിയതെന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ എൻഐഎ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ എൽടിടിഇയുടെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ‘തലപൊക്കലുകള്‍’ പല ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരളവു വരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോഴും ഒന്നുറപ്പ്– എൽടിടിഇക്കു വേണ്ടി പണവും ആയുധങ്ങളും കാത്ത് കാണാമറയത്ത് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അവരെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനും ആയിട്ടില്ല. അവരിലേക്കും എത്തുന്നതോടെ ആരുമറിയാത്ത തമിഴ് പുലികളുടെ ‘മടകളിലെ’ രഹസ്യങ്ങളും ലോകത്തിനു മുന്നിലേക്കെത്തും.

