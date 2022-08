അച്ചന്‍കോവില്‍(കൊല്ലം)∙ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ യുവാവ്‌ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അച്ചന്‍കോവില്‍ - അലിമുക്ക് പാതയില്‍ തുറപ്പാലത്തിനും കല്‍ച്ചിറയ്ക്കും മധ്യേയാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് പറയുന്നു. മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ള ആളാണെന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഈ പ്രദേശത്ത് കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന ആളാണെന്നും വനപാലകര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടാഴ്ചയായി കാട്ടാനയുടെ ശല്യമുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഞായര്‍ രാത്രിയില്‍ ആനയെ കണ്ട് പേടിച്ച് ബൈക്ക് വെട്ടിച്ചയാൾക്ക് റോഡിൽ വീണ് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അച്ചന്‍കോവില്‍ സ്വദേശിയായ സജിദാസ് ആണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. പുനലൂരില്‍ നിന്നും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

ആനവണ്ടി തടയല്‍ പതിവാക്കി കാട്ടാന

അച്ചന്‍കോവില്‍ - അലിമുക്ക് പാതയിലാണ് കാട്ടാന ബസിന് മുന്നില്‍ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. പാതയിലെ വളയം, അറുതലക്കയം, തുറ, കോടമല എന്നിവടങ്ങളിലാണ് കാട്ടാന റോഡിലെ യാത്രയ്ക്ക് തടസം വരുത്തുന്നത്. രണ്ട് ദിവസമായി തുറ പാലത്തിന് സമീപത്താണ് കാട്ടുകൊമ്പന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കാട്ടില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കൊമ്പന്‍ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നതോടെ റോഡിലേക്കെത്തും. 15 മിനിറ്റോളം റോഡില്‍ത്തന്നെ നില്‍ക്കും. ചില സമയങ്ങളില്‍ റോഡില്‍ക്കൂടി നടക്കും. ഇത്രയും സമയം വാഹനങ്ങള്‍ പാതയില്‍ത്തന്നെ നിര്‍ത്തിയിടും. വലിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഭീതിയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലും കാറുകളിലും എത്തുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആന എത്തിയാല്‍ എന്തുസംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അലിമുക്ക് പാതയുടെ ഇരുവശവും കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്നതിനാല്‍ ആന റോഡിന്റെ വശത്തു നിന്നാല്‍പ്പോലും കാണാന്‍ സാധിക്കില്ല. അച്ചന്‍കോവില്‍ നിവാസികള്‍ക്ക് ആനയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാമെന്നതിനാല്‍ വാഹനം സൂക്ഷിച്ചാണ് ഓടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവർ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

കോന്നി ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിലാണ് ആന കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. കാട്ടുകൊമ്പനെ ഉള്‍വനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയയ്ക്കാന്‍ വനപാലകര്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കണ്ടിട്ടും കാണാതെ വനംവകുപ്പ്

അലിമുക്ക് - അച്ചന്‍കോവില്‍ പാതയില്‍ സ്ഥിരമായി കാട്ടാന ശല്യമുണ്ടെങ്കിലും വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുൻകരുതലുകളൊന്നുമില്ല. വാഹനങ്ങള്‍ തടയുകയും ആളുകളെ വിരട്ടിയോടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും വനംവകുപ്പ് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ല. മൂന്നാഴ്ച മുന്‍പ് അച്ചന്‍കോവിലില്‍ അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കാനെത്തിയ പിതാവിനേയും മകളേയും കാട്ടാന ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ആന തകര്‍ത്തിരുന്നു. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടത്.

English Summary: Man was trampled to death by an elephant in Kollam