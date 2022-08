സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തീർപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 9ന്; യുപി സർക്കാരിന് നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സെപ്റ്റംബർ 9നു അന്തിമ തീർപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2 വർഷമായി ജയിലിൽ തുടരുകയാണെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും സിദ്ദീഖിന്റെ അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബൽ, ഹാരിസ് ബീരാൻ എന്നിവർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുന്നിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമുള്ള പത്രത്തിൽ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അറസ്റ്റ് സമയത്ത് ആ പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല. പോരാത്തതിനു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിത സംഘടനയോ മറ്റോ അല്ല. പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലാണ് ദലിത് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ഹത്രസിലേക്കു പോയത്’–സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളുടെ അവസ്ഥയെന്താണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത് ചോദിച്ചു. ‍ഹത്രസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വണ്ടിയോടിച്ചിരുന്നയാൾക്കു ജാമ്യം കിട്ടിയെന്നും മറ്റു പ്രതികളും 2 വർഷമായി ജയിലിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവരുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ, 8 മറ്റു പ്രതികളും കേസിലുണ്ടെന്നും ഡ്രൈവർക്കു മാത്രമാണ് ജാമ്യമെന്നും യുപി സർക്കാരിനു വേണ്ടി അഡീഷനൽ അറ്റോർണി ജനറൽ ഗരിമ പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതികളിൽ പലരും ഡൽഹി കലാപക്കേസിലും പ്രതികളാണെന്നും യുപി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

യുപി സർക്കാരിനു പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലമായി നൽകാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി യുപി സർക്കാരിനു നോട്ടിസയച്ചു. ഹർജികൾ സെപ്റ്റംബർ 9നു പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. അന്ന് അന്തിമ തീർപ്പുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Siddique Kappan bail plea: Supreme Court issues notice to State of UP; says will decide case on September 9