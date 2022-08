‘ദുരഭിമാന കൊല’; പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി, കാമുകന്റെ മൃതദേഹം കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ

ലക്‌നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബസ്‍തിയിൽ ഇതര മതത്തിൽപെട്ട യുവാവിനെ പ്രണയിച്ചതിനു പെൺകുട്ടിയെയും പതിനെട്ടുകാരനായ കാമുകനെയും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സംശയം. ബസ്‌തി ജില്ലയിലെ റുധൗലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെയും കാമുകനേയും ബന്ധുക്കള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ടെന്നും കാമുകന്റെ മൃതദേഹം കരമ്പിന്‍ തോട്ടത്തില്‍ തള്ളിയെന്നുമാണ് നിഗമനം.

കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ കൗമാരക്കാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ട കർഷകൻ രുദൗലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇൻസ്‌പെക്ടർ രാമകൃഷ്ണ മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിർണായക വിവരം ലഭിച്ചത്.

അങ്കിത് എന്ന പതിനെട്ടുകാരന്റെ മൃതദേഹമാണ് കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇർഷാദ് എന്നയാളുടെ വയലിൽ അങ്കിത് പതിവായി ട്രാക്‌ടർ ഓടിക്കാൻ പോയിരുന്നതായി അങ്കിതിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇർഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇർഷാദിന്റെ സഹോദരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രാത്രി കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം പറമ്പിൽ തന്നെ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമാണ് പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നത്. കുറ്റവാളികൾ ഉടൻ തന്നെ പിടിയിലാകുമെന്നു ഇൻസ്‌പെക്ടർ രാമകൃഷ്ണ മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അങ്കിതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി മുറിവുകൾ ഉണ്ട്. പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ടാണ് അങ്കിത് ധരിച്ചിരുന്നത്. അക്രമികൾ മുഴുവൻ ബട്ടൻസുകളും വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചതായും ധരിച്ചിരുന്ന പാന്റ് മുട്ടുവരെ താഴ്‌‌ത്തി വച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേദിവസം രാത്രിയും അങ്കിത് ഇർഷാദിന്റെ വയലിൽ ജോലിക്കു പോയിരുന്നതായി അങ്കിതിന്റെ സഹോദരൻ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ്, ഇർഷാദ്, സഹോദരൻ ഇർഫാൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബമാണ് തന്റെ മകനെയും കാമുകിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നു അങ്കിതിന്റെ പിതാവ് ആരോപിച്ചു. സ്ഥലത്ത് വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Teen, Girl Killed Allegedly By Her Family Over Inter-Faith Relationship