'ചികിത്സിക്കാൻ പോയവർ തിരികെ വന്നിട്ടില്ല'; ‘കാൻസർ ട്രെയിനോ’ടുന്ന പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയം

കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിൽവർലൈൻ അതിവേഗ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനാന്തരീക്ഷം പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്ന സമയത്ത് കെ റെയിൽ നൽകിയ ഒരു പരസ്യമുണ്ടായിരുന്നു- ‘അർബുദ രോഗികൾക്കും ആശ്വാസമാകും സിൽവർലൈൻ’, ‘ആഴ്ചകളോളം തലസ്ഥാനത്ത് തങ്ങേണ്ട, ആർസിസിയിലേക്ക് രാവിലെ വരാം, അന്നു വൈകിട്ടു തന്നെ മടങ്ങാം’. ഇത് ശക്തമായ വാദ, പ്രതിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായി. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളവർക്ക് കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണോ, ഇത്തരമൊരു പാതയുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ചർച്ചകളുടെ കാതൽ. സിൽവർ ലൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാത്തതു കൊണ്ടും കാസർകോട് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രോഗികൾ തിരുവനന്തപുരം ആർസിസി വരെ തുടർന്നും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നതു കൊണ്ടും ഈ ചർച്ചകൾ സമീപഭാവിയിൽ അവസാനിക്കാനും സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ കാൻസർ എന്ന മഹാരോഗം നിരന്തരം രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇടപെടുന്ന ഒരിടമാണു പഞ്ചാബ്. കാൻസർ രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്; അബോഹർ–ജോധ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന ‘കാൻസർ ട്രെയിൻ’. പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗികളുമായി പോകുന്ന ഈ ട്രെയിനിന് അധികം വൈകാതെ ഈ പേര് വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ കാൻസർ രോഗികൾ കുറഞ്ഞതു കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആശുപത്രികൾ പഞ്ചാബിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതു കൊണ്ടാണത്. പഞ്ചാബിലെ കാൻസർ നിരക്കാകട്ടെ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുതിയ കാൻസർ ആശുപത്രി പഞ്ചാബിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ധാന്യക്കലവറ എന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പഞ്ചാബിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കാൻസർ രോഗികൾ? എന്താണ് കാൻസർ ട്രെയിൻ? കാൻസർ എന്ന മാരകമായ അസുഖം പഞ്ചാബിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ കാൻസർ ട്രെയിൻ എന്ന ദുരിതവണ്ടി

പഞ്ചാബിലെ അബോഹർ മുതൽ അയൽ സംസ്ഥാനമായ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുർ വരെ പോകുന്ന ട്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാൻസർ ട്രെയിൻ. പഞ്ചാബിലെ മാൽവ മേഖലയിലുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് ഭട്ടിൻഡ. ഇവിടെ നിന്ന്, ജോധ്പുരിനു മുൻപുള്ള ബിക്കാനീറിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത ആചാര്യ തുൾസി റീജിയണൽ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻ‍ഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പോകുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പേരു വീഴുന്നത്. കാൻസറിന് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സ പഞ്ചാബിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ പോകുന്നത്.

ആചാര്യ തുൾസി റീജിയണൽ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻ‍ഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: rccbikaner.in

ഏറെ വർഷങ്ങളായി 75 മുതൽ 100 വരെ കാൻസർ രോഗികൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ സഹായികളും ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവും. ചികിത്സയ്ക്കായി വർഷത്തിൽ 15–16 തവണ ഇങ്ങനെ യാത്ര നടത്തുന്നവരുണ്ട്. കോവിഡ് സമയത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അബോഹർ–ജോധ്പുർ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നിർത്തി വച്ചിരുന്നു. നേരത്തേ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, കുറച്ചു കാലമായി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര സൗജന്യവും കൂടെയുള്ളയാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 75 ശതമാനം കുറവും നൽകി വരുന്നു. എന്നാൽ പഞ്ചാബിലെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതോടെ, കാൻസർ ട്രെയിൻ എന്ന േപര് അബോഹർ–ജോധ്പുർ എക്സ്പ്രസിന് മാറിയേക്കും.

ഭട്ടിൻഡയിലെ അ‍‍ഡ്വാൻസ്ഡ് കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത്, ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മടങ്ങ് എങ്കിലും കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ്. കാൻസർ രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ശമനവും ഇല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. അതായത്, നേരത്തേ ബിക്കാനീറിലേക്ക് പോയിരുന്ന രോഗികൾ കൂടുതലായി പഞ്ചാബിലെ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2016–ൽ മാൽവ മേഖലയിലെയും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ കാൻസർ രോഗികൾ 6233 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2018–ൽ ഇത് 14,802 ആയി. 2019ൽ 18,616 ആയപ്പോൾ 2020–ൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് 30,768 ആയി കൂടി. അടുത്ത രണ്ടു വർഷം കോവി‍ഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

∙ ബിക്കാനീറിൽ തിരക്ക് കുറയുന്നു

2018 മുതൽ രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന‌വരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആചാര്യ തുൾസി റീജ്യനൽ കാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദിവസം 100 പേരിലധികം കാൻസർ രോഗികൾ വന്നിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ അ‍ഞ്ചു മുതൽ 10 പേരാണ് ഒരു ദിവസം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് എത്തുന്നത്. 2015–ൽ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നവരിൽ 27.48 ശതമാനം പേരായിരുന്നു പഞ്ചാബിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ 2019–ൽ ഇത് 13.11 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2020–ലാകട്ടെ ഇത് 9.09 ശതമാനവുമായി. മാൽവ മേഖലയിലെ ഭട്ടിൻ‍ഡ‍, സംഗ്രൂർ, ഫരീദ്കോട്ട്, ഫസിൽക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി പുതിയ ആശുപത്രികൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി.

കാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്കാനിങ് ദൃശ്യം (For Representative Purpose Only)

അതേസമയം, കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയപ്പോൾ പുതിയ 50 കേസുകളെങ്കിലും ബിക്കാനീറിലെ ആശുപത്രിയിൽ ദിവസവും വന്നിരുന്നു. അതോടൊപ്പം, വർഷങ്ങളായി ചികിത്സ തേടുന്ന 300–350 പേരെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നും ആശുപത്രി അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ യുപിയിൽ നിന്നുള്ള കാൻസർ ബാധിച്ച പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതലെത്തുന്നത്. 2015–ൽ 16.69 ശതമാനം രോഗികളായിരുന്നു യുപിയിൽ നിന്ന് എത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ 2019–ൽ 30.14 ശതമാനവും 2020–ൽ 35.39 ശതമാനവുമായി ഇത് ഉയർന്നു. ഗംഗ–യമുന മേഖലയിലെ മലിനീകരണം കൂടിയ ദോഅബ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിൽ കൂടുതലെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

∙ പഞ്ചാബ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ വില

ഒരു ലക്ഷം േപരിൽ 80 പേർക്കാണ് ദേശീയ ശരാശരി അനുസരിച്ച് കാൻസര്‍ ബാധയെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ ഇത് 90 പേരാണ്. പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലുതും കാർഷിക മേഖലയുമായ മാൽവ പ്രദേശത്തെ കണക്കാകട്ടെ, ഒരുലക്ഷത്തിന് 136 പേർക്ക് കാൻസർ എന്നാണെന്ന് 2013–ൽ പുറത്തു വന്ന പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ സർവേ പറയുന്നു. വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലുമുള്ള മാരകമായ കീടനാശിനികളുടെ അളവാണ് പഞ്ചാബിലെ കാൻസറിനും ഒപ്പം കുട്ടികളിൽ അടക്കം വൈകല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതെന്ന് 1990–കളുടെ പകുതിയിൽ തന്നെ പഠനങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. വെള്ളത്തിലെ വലിയ അളവിലുള്ള ആഴ്സനിക്കിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ കൽക്കരി കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൈ ആഷിലുള്ള യുറേനിയത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യമാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ യുറേനിയത്തിന്റെ അളവ് മാരകമായ അളവിൽ ഇല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാർ പിന്നീട് പുറത്തിറക്കിയത്.

പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: Reuters

ഹരിത വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗമാണ് പഞ്ചാബിൽ കാൻസർ രോഗികൾ കൂടാൻ കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കൂടിയ മദ്യപാന ശീലവും കാൻസർ വർധനവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലും കലർന്നിട്ടുള്ള മാരക രാസവസ്തുക്കളാണ് കാൻസറിന് പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത് എന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാകട്ടെ, രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഹരിത വിപ്ലവ കാലം മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടിയ അളവിലുള്ള കീടനാശിനികളുടെ ഫലമായുണ്ടായതാണു താനും. 2018–2020 കാലത്ത് അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൻസർ രോഗികൾ പഞ്ചാബിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി ഡോ. ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ ഈ വർഷം പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2020–ൽ 38,636 കാൻസർ രോഗികളാണ് പഞ്ചാബിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഐസിഎംആർ തയാറാക്കിയ സർവേ പ്രകാരം 2020–ൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്ചാബ്. മാൽവ മേഖലയിലെ പട്യാല ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തിന് 108.2 പുരുഷന്മാരും 124.6 സ്ത്രീകളും കാൻസർ ബാധിതരാണ്.

∙ ഹരിത വിപ്ലവം, മാൽവ മേഖല എന്ന പഞ്ചാബിന്റെ ജീവനാഡി

ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു പഞ്ചാബ്. 1960–61ൽ 31.6 ലക്ഷം ടൺ ധാന്യങ്ങളായിരുന്നു പഞ്ചാബ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം 2004–05ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത് 2.57 കോടി ടണ്ണായി വർധിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗോതമ്പിന്റെ 20 ശതമാനവും അരിയുടെ ഒൻപത് ശതമാനവും പഞ്ചാബിലാണ്. അതുപോലെ ആഗോള തലത്തിൽ ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ മൂന്നു ശതമാനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഈ സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. പരുത്തിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും രണ്ടു ശതമാനം ഉത്പാദനവും പഞ്ചാബിൽ തന്നെ.

അതേ സമയം, 1960–61ൽ പഞ്ചാബിലെ പരുത്തി ഉത്പാദനം 0.12 മില്യൺ ടൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2007–08ൽ ഇത് വർധിച്ചത് 0.37 ശതമാനമായാണ്. അതായത് വെറും മൂന്നു മടങ്ങ് മാത്രമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ മൂന്നു മടങ്ങ് ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനായി ആകെ വർധിച്ച കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയാകട്ടെ വെറും 1.35 മടങ്ങും. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കീടനാശിനി ഉപയോഗത്തിന്റെ 54 ശതമാനവും പരുത്തി കൃഷി മേഖലയിലാണ് എന്നാണ് കണക്ക്. അത് ഉണ്ടാകുന്നതാകട്ടെ, രാജ്യത്തെ ആകെ കൃഷി സ്ഥലത്തിന്റെ അഞ്ചു ശതമാനം സ്ഥലത്തുമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുവദനീയമായതിലും അളവിൽ ഉപയോഗിച്ച കീടനാശിനിയിലെ രാസപദാർഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പാലിലും പഴം, പച്ചക്കറികളിലും എന്തിന് മുലപ്പാലിൽ വരെ ഉണ്ട് എന്ന പഠനങ്ങളുമുണ്ട്. പഞ്ചാബിനെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ഉത്പാദക സ്ഥലമാക്കാൻ തളിച്ച കീടനാശിനികളിലെ രാസവസ്തുക്കൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും വായുവിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഭൂഭാഗത്തിന്റെ 1.5 ശതമാനം മാത്രമാണ് പഞ്ചാബിലെ ഭൂപ്രദേശം. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനിയുടെയും മറ്റ് രാസപദാർഥങ്ങളുടെയും 20 ശതമാനവും ഇവിടെയാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളും എന്നു മനസ്സിലാകുക. കീടനാശിനികളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും കൂടുതലായ ഉപയോഗം, കാലക്രമേണ ഇതിനെ അതിജീവിച്ചു വളരുന്ന കീടങ്ങളെ തുരത്താൻ കൂടുതൽ അളവിലും മാരകവുമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം– ഇതോടെ പഞ്ചാബിന്റെ മണ്ണും വെള്ളവും വായുവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ഫലപുഷ്ടിയില്ലാത്ത മണ്ണും പെറ്റുപെരുകുന്ന കീടങ്ങളും കടക്കെണിയിലായ കൃഷിക്കാരും അവരുടെ ആത്മഹത്യയുമാണ്.

പഞ്ചാബിലെ ഗോതമ്പു പാടങ്ങളിലെ വിളവെടുപ്പ്. ചിത്രം: AFP

രാസപദാർഥങ്ങളുടെ കൂടിയ അളവ് മൂലം മാൽവ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ളം 80 ശതമാനവും കുടിക്കാനോ കൃഷിക്കോ ഉപയുക്തമല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും വർഷം മുൻപ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മേഖലയിലെ 16 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മാ സൂചിക അനുസരിച്ച് ഇതിലെ 80 ശതമാനവും കുടിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. ഇതിൽ ഭട്ടിൻഡയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും പറയുന്നു.

∙ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് മോദി, എഎപിയുടേത് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

‌മൊഹാലി ജില്ലയിൽ ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിനടുത്ത് നിർമിച്ച ഹോമി ഭാഭ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര ആണവോർജ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണത്തിനുള്ള 660 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർ‌ക്കാർ 50 ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതിനായി വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എംആർഐ, മാമ്മോഗ്രാഫി, ശസ്ത്രക്രിയകൾ, ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോഗ്രാഫി, കീമോതെറപ്പി, ഇമ്യൂണോതെറപ്പി, മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാൻസറുകളും ചികിത്സിക്കാവുന്ന ആശുപത്രിയായാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 300 കിടക്കകളാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. മാൽവ മേഖലയിലെ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഹബ്ബായി ഈ ആശുപത്രിയെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ സംഗ്രൂരിൽ‌ 100 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയുണ്ട്. പുതിയ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം.

ഹോമി ഭാഭ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ.

‘രാജ്യത്താകെ 400–ഓളം മെഡിക്കൽ‌ കോളജുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 200 ആശുപത്രികൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏഴ് എയിംസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 21 എയിംസുകളുണ്ട്’, എന്ന് തന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി 40–ഓളം ആശുപത്രികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ചിലതെല്ലാം പ്രവർ‌ത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് പ്രതിപക്ഷത്തെ ക്ഷണിക്കാത്തതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതാപ് സിങ് ബാജ്‌വ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘ഈ ആശുപത്രിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് 2013 ഡിസംബർ 30–ന് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് ആയിരുന്നു. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് അകാലിദൾ നേതാവ് പ്രകാശ് സിങ് ബാദലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കിയ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി മനഃസ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ്’, ബാജ്‌വ പറഞ്ഞു.

∙ മയക്കുമരുന്ന്, ഗ്യാങ്ങുകൾ, കാൻസര്‍

പഞ്ചാബ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന്, ഗ്യാങ്ങുകൾ, കാൻസര്‍ എന്നിവയാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ പറഞ്ഞത്. ഹോമി ഭാഭ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാൻസർ ബാധ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ മാൽവ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ആശുപത്രി സഹായകമാകുമെന്നാണ് ഭഗവന്ത് മൻ പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ ‘ഉന്നതമായ സമ്മാനം’ എന്നാണ് മൻ ആശുപത്രിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചികിത്സയുടെ കാര്യമോർത്ത് കാൻസർ എന്ന് പറയാൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് പഞ്ചാബിലുള്ളവര്‍. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുതിയ ആശുപത്രിയിൽ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു താങ്ങാവുന്ന ചെലവിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹോമി ഭാഭ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്‍ എന്നിവർക്കൊപ്പം.

ഗ്യാങ്‍വാറിന്റെ ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി റാപ് ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസവാല സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കാൻസറി‌നെതിരെ വ്യാപകമായി തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ പരുത്തി ബെൽറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാൽവ മേഖലയുടെ ഭാഗമായ മാൻസയിലാണ് സിദ്ദു മൂസാവാല ജനിച്ചതും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതും. 2021–ലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സിദ്ദു പറഞ്ഞത്, തനിക്കെന്തെങ്കിലും അദ്ഭുതശക്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ കാൻസർ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തിയേനേ എന്നായിരുന്നു. തന്റെ നാട്ടിൽ ‘കാൻസർ ക്യാംപുകൾ’ സംഘടിപ്പിക്കാനും സിദ്ദു ഏറെ സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ‘രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ പോയവരാരും പിന്നീട് തിരികെ വന്നിട്ടില്ല’ എന്നാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ സിദ്ദുവിന്റെ നാട്ടുകാരിലൊരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രദേശം എത്രത്തോളം കാൻസറിന്റെ പിടിയിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ. തന്റെ നാട്ടുകാർക്കായി ഒരു കാൻസർ ആശുപത്രി നിർമിക്കാനും മൂസാവാല ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഫരീദ്കോട്ട്, ഭട്ടിൻ‍‍ഡ, സംഗ്രൂർ, മുക്തസർ, ഫിറോസ്പൂർ, മോഗ, ഫസില്‍ക തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരാണ് ഇവിടുത്തെ രോഗികൾ.

∙ കാൻസറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നിന്റെ നാടാണ് സംഗ്രൂർ. 2018-ലാണ് സംഗ്രൂരിൽ കാൻസർ ആശുപത്രി വരുന്നത്. നേരത്തൈ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ചികിത്സ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ സൗജന്യമാക്കിയിരുന്നു. ടാറ്റ മെമ്മോറിയിൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ആശുപത്രിയും. 2020–ൽ ഈ ആശുപത്രി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവുള്ള ചികിത്സകൾ സൗജന്യമാക്കി. ഇതിനു പുറമെ ഭട്ടിൻഡ എന്ന പരുത്തി കൃഷി മേഖലയിൽ ഒരു കാൻസർ ആശുപത്രി കൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു; അ‍ഡ്വാൻസ്ഡ് കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് –കം– ഹോസ്പിറ്റൽ. മാൽവ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൻസർ ബാധിതരുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് ഇതും. പഞ്ചാബിലെ നിർണായക കക്ഷിയും ഏറെക്കാലം സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുകയും ചെയ്ത അകാലിദളിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം.

ഹോമി ഭാഭ കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്‍. ചിത്രം: ANI

പുതിയ ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ശിരോമണി അകാലിദൾ പ്രസിഡന്റ് സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലും ഈ സമയം, മേഖലയിലെ കാൻസർ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധയൂന്നിയത്. തന്റെ പിതാവ് പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും താൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന സമയത്താണ് ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററിനെക്കൊണ്ട് മുംബൈയ്ക്ക് പുറത്ത് ആശുപത്രി തുറക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതും 2013–ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് അനുമതി നൽകിയതും എന്ന് ആദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിലെ ആശുപത്രിയുടെ സബ്സെന്ററുകൾ അമൃത്‌സറിലും ജലന്ധറിലും തുടങ്ങാനും ഫിറോസ്പൂരിൽ പിജ‌ിഐ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ തുടങ്ങാനും അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനം കാൻസർ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇത്. തങ്ങൾ ഭരണത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ചണ്ഡ‍ിഗഡിലെ പിജിഐഎംഇആറിന്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ സംഗ്രൂരിലും ബാബാ ഫരീദ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഭട്ടിൻഡ‍യിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്‍ഡ് കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടുത്തെ റേഡിയോതെറപ്പി യൂണിറ്റിന്റെ ഒപി‍ഡിയിൽ 150–200 രോഗികൾ എത്തുന്നു എങ്കിലും ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് ഒരു റേഡിയോതെറപ്പി ഓങ്കോളജിസ്റ്റാണ് എന്നാണ്. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരില്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇതോടെ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി. ഇവിടുത്തെ കേടായ യന്ത്രങ്ങൾ നന്നാക്കാനും ഒഴിവുകള്‍ എത്രയും വേഗം നികത്താനും ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഭട്ടിൻ‍ഡ എംപിയും സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിന്റെ ഭാര്യയുമായ ഹർസിമ്രത് കൗർ പിന്നാലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘എത്രയും നേരത്തേ രോഗനിർണയം നടത്തുകയാണ് കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പല സൗകര്യങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതര ജില്ലകളിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നു പോലും രോഗികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും ഡോക്ടർമാരെ അവഹേളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരും പിരി‍ഞ്ഞു പോവുകയാണ്’, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യമന്ത്രി ചേതൻ സിങ് ജൗറാമാജ്റ, ഡോ. രാജ് ബഹാദൂറിനെ ആശുപത്രിയിലെ മുഷിഞ്ഞ തുണി വിരിച്ച കട്ടിലിൽ നിർബന്ധിച്ച് കിടത്തിയപ്പോൾ (വിഡിയോ ചിത്രം)

സംസ്ഥാനത്തെ ആം ആദ്മി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ പരാമർശം. ബാബാ ഫരീദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ആശുപത്രി വരുന്നത്. ഈ മാസമാദ്യം ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി ചേതൻ സിങ് ജൗറാമാജ്റ, ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസിലറും പ്രശസ്ത നട്ടെല്ല് ചികിത്സാ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. രാജ് ബഹാദൂറിനെ ആശുപത്രിയിലെ മുഷിഞ്ഞ തുണി വിരിച്ച കട്ടിലിൽ നിർബന്ധിച്ച് കിടത്തിയത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാർ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ വിമർശനവും ഏറ്റുവാങ്ങി. സംഭവത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഡോ. രാജ് ബഹാദൂർ രാജി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ മാൽവ, ദോബ, മാജ

മൂന്നു മേഖലകളായാണ് പഞ്ചാബിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു നദികളുടെ നാട് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ (വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട്) രവി നദി മുതൽ ബിയാസ് വരെയുള്ള ഭാഗം മാജ. അതിനു താഴെ ബിയാസിനും സത്‍ലജിനും ഇടക്കുള്ള ഭാഗം ദോബ, സത്‍ലജിനു ഇപ്പുറം മാൽവ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ, ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്, ചരഞ്ജിത് സിങ് ചുന്നി, ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്‍ ഇവരൊക്കെ മാൽവ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കാർഷിക മേഖലയും പ്രസിദ്ധമായ കർഷക സമരത്തിന് വേദിയായതുമാണ് മാൽവ. ഒരു വർഷം നീണ്ട കർഷക സമരത്തിനിടെ മരിച്ച കർഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പാവപ്പെട്ട കർഷകരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ധനാഢ്യരായ കൃഷിക്കാരുടെയും ഭൂവുടമകളുടേയും നാട് കൂടിയാണ് ഇവിടം. കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നുമാണ് മാൽവ മേഖല.

2017–ൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി 18 സീറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് വരവറിയിച്ചത് മാൽവ മേഖലയിലാണ്. നിയമസഭയിൽ വിജയിച്ച ശേഷം മൻ രാജിവച്ച സംഗ്രൂർ ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് വിവാദ പഞ്ചാബി രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് സിമ്രാന്‍ജിത് സിങ് മൻ വിജയിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ തന്നെയും വിശപ്പകറ്റാൻ മണ്ണിലിറങ്ങിയ ഈ കർഷകരാണ് അതിന്റെ തന്നെ ഇരകളായി തീരുന്നത് എന്നതും ഇവിടെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നാല് ദശകങ്ങളായി അത്രയധികം കർഷകർ കാൻസറിന്റെ ഇരകളായി അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെയൊക്കെ ഉറ്റവരും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാൻസർ ട്രെയിൻ എന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓമനപ്പേരോ വെറും വിളിപ്പേരു പോരുമോ അല്ല.

English Summary: The Shocking Story of Punjab's 'Cancer Train' and the Politics of Cancer in the State