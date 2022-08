ലക്‌നൗ∙ സെ‌പ്‌റ്റംബർ നാലിന് വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെ യുവതിക്കു പിതാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപുർ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം. 21 വയസ്സുള്ള രേ‌ഷ്‌മയാണ് പിതാവ് മുഹ്മ്മദ് ഫരിയാദി(55) ന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്. ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ വൈകിയതാണ് കാരണമെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ വൈകുന്നത് പിതാവ് ചോദ്യം ചെയ്‍തതാണ് പ്ര‌ശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. വാക്കുതർക്കത്തിനു പിന്നാലെ മൂർച്ചയേറിയ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ മകളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രേ‌ഷ്‌മയെ കൂടാതെ ഇയാൾക്ക് അഞ്ച് മക്കൾ കൂടിയുണ്ട്.

English Summary: Man kills daughter in Hapur over 'delay in serving food