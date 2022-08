ഹൂസ്റ്റണിൽ കെട്ടിടത്തിന് തീയിട്ടശേഷം വെടിവയ്പ്പ്: 4 മരണം; 2 പേർക്ക് പരുക്ക്

ഹൂസ്റ്റൺ∙ യുഎസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ കെട്ടിടത്തിനു തീയിട്ടശേഷം നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 4 മരണം. രണ്ടുപേർക്കു പരുക്കേറ്റു. മരിച്ച നാലിൽ ഒരാൾ അക്രമിയാണ്. മരിച്ചവരെല്ലാം 40 – 60 വരെ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരാണെന്ന് ഹൂസ്റ്റൺ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. 40 വയസ്സുകാരനായ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജനാണ് അക്രമിയെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രാദേശിക സമയം ഞായർ പുലർച്ചെയായിരുന്നു ആക്രമണം. കെട്ടിടത്തിനു തീപിടിച്ചതറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുനേരെയാണ് അക്രമി വെടിയുതിർത്തത്. പുലർച്ചെ 1.07ന് അക്രമിയെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് സന്ദേശം എത്തുകയായിരുന്നു. 8020 ഡൺലാപ് സ്ട്രീറ്റിൽ മുറികൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

English Summary: Man Sets Fire To Building Then Shoots People Fleeing It In Texas; 4 Dead